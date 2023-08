„Living History“ : Auf Tuchfühlung mit historischen Menschen aus Heinsberg

Bei ihrem Projekt „Living History“ schlüpfen die Westblicke-Gästeführerinnen in die Rolle unterschiedlicher Personen der regionalen Geschichte. Am 3. September sind sie damit erstmals auf dem Heinsberger Kirch- und Burgberg unterwegs. Foto: Anna Petra Thomas

Heinsberg Das wird eine Führung der besonderen Art: Kostüme aus alten Tagen, plattdeutsche Geschichten und interessante geschichtliche Fakten. Die Westblicke-Gästeführerinnen sind damit in der Kreisstadt unterwegs.

Anfang Juni gab es im Innenhof vom Museum Begas schon einen kleinen Vorgeschmack. Jetzt kommen die Westblicke-Gästeführerinnen mit ihrem Projekt „Living History“, das in Wassenberg seine Premiere hatte, auch nach Heinsberg , am Sonntag, 3. September, um 14 Uhr.

In ihren historischen Kostümen nehmen die Akteurinnen ihre Besucher mit auf den Kirch- und den Burgberg. Dabei schlüpft jede Darstellerin in die Rolle eines Menschen, der die Geschichte unserer Region geprägt hat. Die jeweils vermittelten Inhalte entsprechen tatsächlich überlieferten Begebenheiten.

Empfangen werden die Teilnehmer zunächst am Fuß des Burgbergs von Annette Tanz. Am Museum Begas Haus, das die Werke der in Heinsberg entstandenen Künstlerdynastie Begas beherbergt, schlüpft sie in ihre Rolle als Susanna Begas. Hier, zurück im Jahr 1851, wartet die Mutter von Carl Joseph Begas (1794-1854), dem in Heinsberg geborenen Begründer der Künstlerfamilie, auf die Postkutsche. Sie möchte damit zurück ins Haus Herb nach Dremmen fahren, da sie Besuch von Sohn Carl Joseph und Enkel Oscar erwartet.