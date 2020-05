Unfallhergang noch ungeklärt : Auto landet nach Unfall in Waldstück

Auto landet nach Unfall in Waldstück

Am Dienstagmorgen kam es zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem Auto. Der Autofahrer kam von der Straße ab und landete in einem Waldstück (Symbolfoto). Foto: dpa/Nicolas Armer

Wegberg Auf der Bundesstraße 221 hat es am Dienstagmorgen um 5.45 Uhr einen Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto gegeben. Über den Grad der Verletzungen der beteiligten Personen ist zurzeit noch nichts bekannt. Die B221 ist nach einer Sperrung wieder freigegeben.

Ein Autofahrer befuhr am Dienstagmorgen von Wildenrath kommend die B221. In Höhe der Helpensteinstraße kam ihm vor einer Linkskurve ein Lkw entgegen. Der Autofahrer wich aus, kam nach rechts von der Straße ab, überfuhr eine Leitplanke und bleib in einem Waldstück liegen.