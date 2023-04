Wechsel bei Alliander : Auch ohne Säbel den Chefsessel erobert

Die kommunale Wärmeplanung ist ein zentrales Thema, das zukünftig den Netzbetreiber Alliander und die Stadt Heinsberg beschäftigen wird. Foto: Rainer Herwartz

Heinsberg Als ehemaliger Säbelfechter sollten seine Ziele für die Zukunft wohl hieb- und stichfest sein. Der neue Geschäftsführer von Alliander Heinsberg, Dr. Martin Büttgen, stellt sie und sich vor.

Von Rainer Herwartz Leiter der Lokalredaktion Heinsberg

Wenn es seine Zeit erlaubt, spielt er noch einmal in der Woche Fußball mit Freunden. Aber viel Zeit bleibt in seinem neuen Job als Chef des Netzbetreibers Alliander Netz Heinsberg nicht. Vor ein paar Wochen trat Dr. Martin Büttgen die Nachfolge von Eduard Sudheimer an. Und jetzt sucht der „Kölsche Jung“, wie sich der gebürtige Kölner selbst bezeichnet, schon nach einer kleinen Wohnung in der Kreisstadt, damit er bei den vielen Abendterminen, die es zu absolvieren gilt, wenigstens ein oder zweimal in der Woche den Heimweg in die Domstadt zu später Stunde sparen kann. Auch wenn der 49-Jährige sicher lieber bei seiner Frau, den beiden Kindern und Labradorhündin Rani wäre.

„Geboren und aufgewachsen bin ich in Longerich und zur Schule gegangen in Dormagen; heute wohne ich in Rodenkirchen“, sagt Büttgen. In der Schule lernte Büttgen übrigens nicht nur, mit Worten hieb- und stichfest zu argumentieren, sondern in der Tat auch mit dem Säbel. Und das mit durchschlagendem Erfolg, denn er wurde in der Disziplin mit der Sportwaffe deutscher Mannschaftsmeister der Junioren.

Zu Alliander Über zwei Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2020 Die deutsche Alliander AG hat eine starke Mutter: Alliander NV, größter Betreiber von Strom- und Gasverteilnetzen in den Niederlanden. Die Alliander-Gruppe umfasst rund 7000 Mitarbeiter. Sie versorgt mehr als drei Millionen Menschen mit Energie. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von etwas mehr als zwei Milliarden Euro. Alliander NV ist zu hundert Prozent im Besitz niederländischer Provinzen und Gebietskörperschaften.

Wie so oft bei erfolgreichen Sportlern, folgte Büttgen auch beruflich einer recht klaren Linie in die Chefetage. Nach dem BWL-Studium in Köln studierte er noch an einer Universität in der Nähe von Chicago, von der er mit dem MBA in der Tasche wieder ins Rheinland heimkehrte. Ach ja, und promoviert hat er dann noch in Essen.

„Was sich ein bisschen durch mein Berufsleben gezogen hat, ist die Kunden- und Dienstleistungsorientierung.“ Zunächst arbeitete Büttgen über fünf Jahre als Unternehmensberater. „Dann bin ich zu RWE gewechselt und war dort Projektleiter für einige Themen.“ Ein spektakuläres Thema forderte ihn im Jahr 2005. Damals war es im Münsterland zu so heftigen Schneefällen gekommen, dass reihenweise die Strommasten unter der Schneelast umkippten. Büttgen reiste durch das Land, um den Menschen in den betroffenen Kommunen zu erläutern, warum das geschehen war und wie eine solche Misere in der Zukunft verhindert werden sollte. Im Jahr 2009 heuerte Büttgen dann bei der Rheinischen Energie AG in Köln an und Mitte 2019 bei EWV in Stolberg, wo er drei Jahre als kaufmännischer Leiter fungierte.

Die nächsten Jahre seien nicht nur für Alliander eine Herausforderung, meint der Heinsberg-Chef des Unternehmens. Bis 2030 solle es ja bundesweit zu einer CO 2 -Einsparung von 65 Prozent kommen und bis 2045 gar Klimaneutralität hergestellt werden. „88 Prozent des Stroms soll aus erneuerbaren Energien stammen, 15 Millionen E-Autos auf die Straße gebracht werden und eine Million Ladepunkte entstehen.“ Und das sei längst nicht alles.

Der neue Alliander-Chef Heinsberg, Dr. Martin Büttgen, wagt einen Blick in die Zukunft der nächsten Jahre. Foto: Rainer Herwartz

Ein zentraler Aspekt, in den sich Alliander einbringen will, ist die kommunale Wärmeplanung. „Eine kommunale Wärmeplanung ist eine informelle Planung auf Gemeindeebene und ein zentraler Baustein der Energiewende vor Ort unter Berücksichtigung zukünftiger Klimaneutralität und Versorgungssicherheit“, erläutert Büttgen. „Ziel ist es, für die Gemeinden eine ökologische, ökonomische, sozial verträgliche und versorgungssichere Wärmelösung als langfristige Perspektive darzustellen und Umsetzungsoptionen aus Sicht der Kommune zu benennen.“ Der Einsatz von Wärmepumpen, Geothermie in der Tiefe, Fernwärme, Energie aus Biomasse oder die Nutzung von Abwärme, wie zum Beispiel vom Veolia Industriepark in Oberbruch, spielten dabei eine immer größere Rolle. „Wir wollen das mit unserem Know-how begleiten als Infrastrukturbetreiber. Wir haben natürlich ein Interesse daran, die Wärme in die Häuser der Bürger zu transportieren“, so Büttgen. „Der verstärkte Einsatz von Wärmepumpen und Elektromobilität macht es erforderlich, dass wir unser Stromnetz ausbauen und verstärken.“ Auch das Einspeisen erneuerbarer Energien mache dies nötig.

Auf den Betrieb von Industrienetzen richtet Alliander ein weiteres Augenmerk. Gerade erst, so Büttgen, sei der Betriebsführungsvertrag mit Veolia bis zum Jahr 2028 verlängert worden. „Wir führen in erster Linie das Stromnetz für Veolia.“

Auf diesem Gebiet besitze Alliander „große Kompetenz“. Auch in Düren und selbst in Köln werde dies praktiziert. „Wir sind auch Partner von BMR energy solutions in Geilenkirchen, die Windparks entwickeln. Wir verbinden diese mit dem öffentlichen Stromnetz.“