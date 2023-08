Kommentar zur Schulbücherbestellung : Auch Kommunen sollen Bücher bitte lokal kaufen

Kauf von Schulbüchern : Wenn absurde Regelungen das „Buy Local“ torpedieren Heinsberg hat zwei schöne Buchhandlungen, doch die Stadt hat die Schulbücher in Bayern bestellt. Ähnlich sieht die Lage in Geilenkirchen und Erkelenz aus. Die lokalen Buchhändler freut das verständlicherweise nicht. Was dahinter steckt.