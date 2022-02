Berufsstartermesse : AOK-Education bringt Schüler und Unternehmen zusammen

Nach zweijähriger Pause findet die AOK-Berufsstartermesse Education wieder statt. Natürlich unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzepts. Foto: Nicola Gottfroh

Kreis Heinsberg Nach zweijähriger Zwangspause präsentieren sich am 31. März wieder rund 40 Aussteller in der Oberbrucher Festhalle bei der 19. Auflage der AOK-Berufsstartermesse Education. Wie viele Aussteller trotz Pandemie dabei sind und was die Besucher erwartet.