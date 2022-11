Riedweiher wird gesperrt : Anwohner fühlen sich von Baumaßnahme überrumpelt

An der beschaulich gelegenen Straße Riedweiher in der Heinsberger Innenstadt sind viele Anwohner derzeit in Aufruhr. Ohne Vorwarnung sollte nach einer zufällig entdeckten Mitteilung der Stadt auf der Homepage die Straße für mindestens acht Wochen komplett gesperrt werden, Foto: Rainer Herwartz

Heinsberg Der Hinweis auf der Homepage der Stadt Heinsberg umfasste drei Zeilen. Doch die bringen Anwohner der Straße Riedweiher auf die Barrikaden. Mindestens acht Wochen lang soll die Straße demnach wegen Bauarbeiten gesperrt werden. Und das ohne Vorwarnung.

Nur per Zufall sei er auf die drei Zeilen aufmerksam geworden, die da auf der Homepage der Stadt Heinsberg standen, sagt Ulrich Kiesel. Der Witwer wohnt im Zentrum der Stadt Heinsberg in der Straße Riedweiher. Er sei einer von zahlreichen vornehmlich älteren Menschen, die von der Mitteilung der Stadt völlig überrascht worden seien, sagt er. „Montag, 21. November, beginnen die Tiefbauarbeiten für ca. 8 Wochen. In dieser Zeit werden die Gashauptleitung und die dazugehörigen Hausanschlüsse erneuert. Da der Graben in der Straße verläuft, muss die Straße Riedweiher voll gesperrt werden. Die Bauzeit kann sich durch wetterbedingte Einflüsse verändern“, lässt die Stadt verlauten.

„Bisher hat die Stadt Heinsberg noch keinen Anwohner darüber informiert, dass die Straße komplett ab dem 21. November wegen Erneuerung des Gasnetzes für mindestens acht Wochen gesperrt werden soll“, sagt der 81-Jährige. „Alle fragen sich, wie soll das gehen. Höchstens eine Woche Vorlaufzeit für die Bekanntmachung? Wenn kein Notfall vorliegt, ist das sehr kurz. Und die Arbeitsdauer mit Weihnachten, Silvester, Karneval und Winter – da glaubt doch niemand der gemeldeten Bauzeit.“ Auch wer am Ende die Zeche zu zahlen habe, treibe die Anwohner um. Noch dazu in der Zeit „schrecklicher Teuerung“. Kiesel fragt sich da, ob das Ganze denn wirklich so dringend notwendig sei und wann die letzte Überprüfung des Gasnetzes stattgefunden habe.

Waltraud Will und Ulrich Kiesel suchten dringend nach Antworten auf wichtige Fragen. Foto: Rainer Herwartz

Die Fragen des Seniors reißen nicht ab: „Wo soll man sein Auto parken, wie ist es mit Anlieferungen der Paketdienste, der Müllabfuhr, der Anfahrmöglichkeiten für Notfallfahrzeuge?“ Eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung sollte doch wenigstens möglich sein, meint er.

Seine Nachbarin Waltraud Will betreut ihren Mann, der ein Pflegefall ist und mindestens dreimal pro Woche vom Pflegedienst aufgesucht werden müsse, wie sie erklärt. Hinzu komme die Spezialfirma, die regelmäßig das Verbrauchsmaterial für die Pflege anliefere. Die 80-Jährige ist nun ratlos, wie das alles funktionieren soll, wenn sie am Ende des Riedweihers gar nicht mehr durch ein Fahrzeug erreichbar sei.

Kiesel und Will sind nur zwei von etlichen Anwohnern des Riedweihers, die sich durch die nicht angekündigte Baumaßnahme überrumpelt fühlen. Eine von ihnen hat sogar ihren persönlichen Anwalt eingeschaltet. „Eine Vollsperrung führt faktisch dazu, dass die anliegenden Häuser nicht mehr bewohnbar sind“, schreibt dieser in einer Stellungnahme an das Bauordnungsamt der Stadt. Die meisten Haushalte verfügten auch über mindestens ein Fahrzeug, welches dann nicht mehr im Riedweiher fahren könne. „Dies wäre ein eklatanter Eingriff in die Bewohnbarkeit der Häuser und ist unseres Erachtens als faktisches Verwaltungshandeln rechtswidrig“, glaubt der Anwalt. Verfahrens- und Formvorschriften seien nicht eingehalten worden.

Der Anwalt erklärt zudem in einem weiteren Schreiben an die Stadt: „Dem Vernehmen nach war es so, dass die Gasleitung nicht mitten in der Straße, sondern im Bürgersteigbereich liegt, so dass hier eine Befahrung durchaus möglich sein müsste.“

Dennis Mevissen, der Leiter des Bauordnungsamtes, hatte daraufhin um Verständnis gebeten, dass insbesondere Baumaßnahmen von Energieversorgungsunternehmen oftmals kurzfristig geplant und realisiert werden müssten. Im vorliegenden Fall verhalte es sich so, dass es zu Undichtigkeiten im vorhandenen Leitungsnetz gekommen sei und die Arbeiten daher kurzfristig ausgeführt werden müssten.