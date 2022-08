Prozess gegen Hückelhovener : Angeklagt wegen Mordversuchs

Im Winter fallen in Hückelhoven Schüsse auf ein fahrendes Auto, im Sommer beginnt der Prozess gegen zwei Männer am Landgericht in Mönchengladbach. Foto: MHA/Mirja Ibsen

Mönchengladbach/Hückelhoven Hat Süleyman C. aus Hückelhoven auf seinen ehemaligen Arbeitskollegen geschossen, um sich zu rächen? Und welche Rolle spielte dabei Zekeriye Ö.? Mit diesen Fragen beschäftigt sich seit heute das Landgericht in Mönchengladbach.

Vor dem Schwurgericht in Mönchengladbach müssen sich seit heute zwei Männer verantworten, denen versuchter Mord, Verstoß gegen das Waffengesetz und die Beihilfe hierzu vorgeworfen wird.

Der Prozess begann fast auf den Tag genau sechs Monate nachdem in Hückelhoven ein fahrendes Auto von Schüssen getroffen wurde. Die Projektile blieben in der Karosserie und der Fahrzeugtür des Wagens stecken, so dass der Fahrer äußerlich unverletzt blieb.

Süleyman C. wird vorgeworfen, sich eine Waffe gekauft zu haben und mit dieser auf das Auto eines ehemaligen Kollegen geschossen zu haben, mit der Absicht, ihn umzubringen. Mitangeklagt ist Zerkeriye Ö. aus Linnich. Er soll C. nicht nur geholfen haben, illegal eine Waffe zu besorgen, sondern ihn auch zum Tatort gefahren haben, obwohl er ahnte, dass C. nichts Gutes im Sinn hatte.

Das Schwurgericht muss nun klären, welches Motiv C. gehabt hat, auf das Auto seines ehemaligen Kollegen zu schießen, ob er die Gelegenheit dazu hatte oder ob nicht etwa, wie auch seine Verteidigerin Adrijana Blazevska-Gkitzavidis nahelegte, der Mitangeklagte Ö. die Schüsse abgegeben haben könnte. Dieser bestritt zumindest nicht, beim Kauf der Waffe behilflich und am Tattag am Tatort gewesen zu sein.

Hintergrund der Tat könnte die Kündigung des Angeklagten sein. Ihm wurde sexuelle Belästigung vorgeworfen, woraufhin er seinen Arbeitsplatz verlor.

Süleyman C. bestritt am ersten Prozesstag alle Tatvorwürfe.

Eine ausführlicher Bericht folgt.

(mib)