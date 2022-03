Russischstämmige in NRW : Angefeindet und ausgegrenzt wegen Putins Krieg

Olga Baginski und Alexander Wulf aus Erkelenz erhalten Drohmails, da sie ein russisches Restaurant führen. Foto: Sascha Perrone

Erkelenz Alexander Wulf und Olga Baginski aus Erkelenz bekommen Drohmails und Monika G.s Sohn hört in der Schule immer wieder „Russen sind doof“. Immer mehr Menschen aus Russland erleben Anfeindungen. Wie gehen sie damit um?

Als Alexander Wulf seine Geschäftsmails durchgeht, stockt er kurz. Eine Nachricht kommt dem Restaurantbetreiber aus Erkelenz seltsam vor. Seitdem Russland am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert ist, macht er sich auf das Schlimmste gefasst, sobald er das Postfach öffnet. Gäste sagen ihre Reservierungen in seinem russischen Restaurant ab, schreiben Hassmails. So wie die, die er jetzt liest: „Distanzieren Sie sich öffentlich von Putin [...]! Ansonsten wird auch an Ihren Händen das Blut von Kindern, Frauen und älteren Menschen kleben und Sie werden erfahren, wie die deutsche Öffentlichkeit das bewerten wird!“

Unter der Mail steht kein Klarname, der Absender: eine undefinierbare Adresse. „Wir löschen solche Nachrichten eigentlich sofort. Aber dass mehrere dieser Art kamen, war bestimmt kein Zufall“, sagt er. Auch seine Partnerin Olga Baginski geht davon aus. „Wir Russen und Russlanddeutschen werden jetzt besonders unter die Lupe genommen“, sagt sie. In einer anderen Mail heißt es: „Ihre Putin-Propaganda ist widerlich. Für mich sind Sie und Ihr Lokal nicht mehr tragbar.“

Wulf und seine Geschäftspartner haben deshalb beschlossen, Stellung zu beziehen. Auf ihrer Internetseite steht: „Der Angriffskrieg der russischen Regierung auf die Ukraine ist ein Völkermord und wird von uns aufs Schärfste verurteilt. Helft uns, ein Zeichen zu setzen.“ Gemeint ist eine Charity-Veranstaltung, bei der die Gäste jeweils 200 bis 500 Euro für die Geflüchteten aus der Ukraine spenden können. „Ich finde das wichtig und mache das auch gerne“, sagt Wulf. „Aber ich möchte auch klarstellen: Wir können doch nichts für den Krieg.“ Er habe ihn nie gewollt, und nun beschleiche ihn das Gefühl, dafür geradestehen zu müssen.

So wie Wulf geht es derzeit vielen Menschen aus Russland oder mit russischen Wurzeln in Nordrhein-Westfalen. Das Innenministerium meldet 121 Straftaten im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Darunter Beleidigungen, Bedrohungen und Sachbeschädigungen – allerdings von beiden Seiten. In Essen und Düsseldorf wurden russisch-orthodoxe Kirchen mit Farbe beschmiert, in Gelsenkirchen berichtet ein Fernfahrer von vier Ukrainern, die seine Reifen zerstechen wollten. In Düsseldorf beschädigten Unbekannte ein Auto mit ukrainischem Kennzeichen. „Es kann nicht angehen, dass Konflikte hier ausgetragen und Unschuldige attackiert werden oder zu Schaden kommen“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul.

Das sieht auch Anastasia Schmidt aus Bonn so. Sie wuchs in Sibirien auf, ihr Vater war Russe, die Mutter ist Russlanddeutsche. Seit dem 24. Februar steht ihre Welt kopf. „Ich leide unter dem Krieg, will nur, dass er endlich aufhört“, sagt sie. „Die Stimmung unter Russen und Russlanddeutschen ist generell angespannt. Viele sagen, ihr Brudervolk werde angegriffen.“ Doch nicht nur das belastet sie.

Vor einem Jahr ist sie mit ihrer Familie in einen Vorort von Bonn gezogen, es sei ruhig dort, die Nachbarn seien freundlich, aber reserviert. „Mehr als Hallo und Tschüss habe ich von den meisten nicht gehört“, sagt Schmidt. Bis der Krieg ausbrach. „Plötzlich verlangen dieselben Menschen, mit denen ich nie etwas zu tun hatte, dass ich mich zu Putin positioniere.“ Ihre Mutter sei sogar von Nachbarn zum Kaffee eingeladen worden. Sie habe sich gewundert, doch als die Gastgeber sofort das Thema Krieg angeschnitten hätten, habe sie verstanden, worum es ihnen gehe.

Bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes berichteten etwas mehr als eine Handvoll Menschen davon, im Beruf oder beim Arzt diskriminiert worden zu sein. „Wir überprüfen diese Fälle gerade“, sagt ein Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Nähere Angaben möchte er nicht machen. Die Antidiskriminierungsstelle erfasste außerdem rund 30 Meldungen von russischstämmigen Menschen, die sanktionsbedingt ihren Aufenthaltstitel bei Banken vorlegen mussten. „Das wird zwar von den Betroffenen als diskriminierend empfunden, ist aber kein Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz“, sagt der Sprecher. Anders sähe es aus, wenn die Menschen pauschal abgelehnt oder ihnen verwehrt würde, ein Konto zu eröffnen. Dazu gebe es aber keine konkreten Hinweise. Meldungen über nicht selbst erlebte Diskriminierungserfahrungen gehe man generell nicht nach. „Davon gab es aber auch einige. Die meisten wurden in den sozialen Medien diskutiert“, sagt der Sprecher.

Auch Monika G. aus Erkelenz, die ihren vollen Namen nicht nennen möchte, hat einiges in den sozialen Netzwerken gelesen. „Da sind Dinge dabei, die mich beunruhigen“, sagt die Russlanddeutsche. Doch viel näher geht ihr, was ihr siebenjähriger Sohn in der Grundschule erlebt habe. Die anderen Kinder hätten immer wieder gerufen, dass Russen doof seien und an allem Schuld. So erzählt G. es.

Sogar die Betreuer in der Offenen Ganztagsbetreuung sollen abfällige Bemerkungen gemacht haben. „Mein Sohn kam völlig aufgelöst nach Hause“, sagt sie. Er sei mit der russischen Kultur aufgewachsen und habe sie verteidigen wollen. Monika G. und ihr Mann hätten ihn getröstet und ihm erklärt, warum die anderen Kinder das sagen. Er solle sie ab jetzt einfach reden lassen. Seitdem gehe es ihrem Sohn besser. „Doch wir hoffen einfach, dass dieser Albtraum bald ein Ende hat“, sagt G.