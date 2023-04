Letzter Nagel im Gebälk : Anfang 2024 sollen Wegberger Feuerwehrleute in neue Wache einziehen

Anfang 2024 sollen Wegberger Feuerwehrleute in neue Wache einziehen

Wegberg Die Kosten für die Feuerwache Wegberg sind etwas gesunken. Allerdings waren sie vorher auch weit über den beschlossenen Kostendeckel von 9,6 Millionen Euro angestiegen. Jetzt weht der Richtkranz im Wind.

14.46 Uhr. Maaseiker Straße, Feuerwache Wegberg. Laute Sirenen, rennende Feuerwehrleute, ein Fuß drückt das Gaspedal ganz runter und die Reifen des roten Einsatzwagens brettern über den Schotter Richtung Innenstadt. Genauso stellt man sich die Kulisse an einer Feuerwache vor, allerdings ist die Feuerwache an der Maaseiker Straße noch gar keine richtige, sondern ein Bau im Rohzustand. Die rennende Feuerwehrleute, die Sirenen und der Einsatz sind allerdings echt. So ist das bei Menschen die retten, löschen, bergen, schützen, sie sind immer im Einsatz, auch wenn sie eigentlich gerade ein Richtfest feiern wollen.