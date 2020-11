Kostenpflichtiger Inhalt: Schulklassen richtig lüften : Ampeln zeigen, wann dicke Luft herrscht

Martin Mönch hat das Projekt betreut für die 250 CO2-Messgeräte, die anzeigen, wann in Heinsberger Kita-Gruppen, Klassenräumen und Sporthallen gelüftet werden muss. Foto: Anna Petra Thomas

Heinsberg Moderne Technik regelt an Heinsberger Schulen, Kitas und Sporthallen, in welchem Abstand Räume gelüftet werden. Für die sogenannten CO2-Ampeln wurden 75.000 Euro in die Hand genommen.