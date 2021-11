Keyenberg, Kuckum und Co. : Ampel-Koalition will Garzweiler-Dörfer retten

Die Politik will fünf Garzweiler-Dörfer retten: Damit entsteht eine neue Perspektive für Keyenberg, Kuckum, Oberwestrich, Unterwestrich und Berverath. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Erkelenz/Berlin Fünf Erkelenzer Dörfer am Tagebau Garzweiler sollen erhalten bleiben, das hat die Berliner Ampel in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt. Und was wird jetzt aus Lützerath?