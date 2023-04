„Troyka“ in Erkelenz : Alexander Wulf bekommt erneut Michelin-Stern. Und jetzt?

Zum Thema

Sternekoch Alexander Wulf ist am Ostersonntag, 20.15 Uhr, in der Sendung „Kitchen Impossible“ bei Vox zu sehen. Es handelt sich dabei um eine Folge, die erneut ausgestrahlt wird. In dem Duell hatte Wulf gegen den bekannten TV-Koch Tim Mälzer den höchsten Sieg in der Geschichte der Sendung eingefahren, sagt „Troyka“-Sommelier Ronny Schreiber. „Wenn Tim das jetzt nochmal sieht, überlegt er sich vielleicht, nochmal für eine Revanche gegen Alex in den Ring zu steigen“, sagt Schreiber. Am 7. Mai ist Alexander Wulf dann als Promi-Coach in der Vox-Sendung „Grill den Henssler“ zu sehen. Dann macht er prominente Teilnehmer fit für die Küche.