Krankheitswelle : Acht Sparkassen-Filialen im Kreis Heinsberg dicht

Kreis Heinsberg Die bundesweite Krankheitswelle hat nun auch die Kreissparkasse Heinsberg erwischt. Wie Pressesprecher Thomas Aymans mitteilt, müssen daher wegen Personalknappheit mehrere Filialen vorübergehend geschlossen werden.

„Wir haben keine übermäßig hohe Zahl an Corona-Fällen“, sagt KSK-Pressesprecher Thomas Aymans. Der Grund der Personalausfälle liege meist in normalen, in der Jahreszeit üblichen Atemwegserkrankungen. Von den Schließungen betroffen sind die Filialen Dremmen, Palenberg, Karken, Birgden, Baal, Lövenich, Beeck und Hilfarth. „Es handelt sich dabei um kleinere Niederlassungen“, erklärt Aymans.