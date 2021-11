Entwidmung in Keyenberg und Kuckum : Abschied von Kirchen der Umsiedlungsdörfer nicht leise

Die Initiative „Kirchen im Dorf lassen“ hatten vor der Entwidmung zu einer Prozession zu den Gotteshäusern in den Umsiedlungsorten aufgerufen. Foto: Uwe Heldens

Erkelenz-Keyenberg Still und leise wollte sich die Pfarrei Christkönig von ihren Gotteshäusern in Keyenberg, Kuckum und der Kapelle in Beverath verabschieden. Das ist nicht ganz gelungen.