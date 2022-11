Schwerer Unfall : 87-jähriger Fahrradfahrer wird von Auto erfasst und stirbt

Der 87-Jährige erlag am Montag seinen Verletzungen (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Heinsberg Am Freitagmittag hat sich im Heinsberger Stadtteil Lieck ein schwerer Unfall ereignet. Ein 87-jähriger Fahrradfahrer wurde von einem Auto erfasst und starb am Montag infolge der erlittenen Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 13.30 Uhr im Einmündungsbereich Seeweg/Ringstraße. Ein 48-jähriger Autofahrer war zu diesem Zeitpunkt in Richtung Kolpingstraße auf der Ringstraße unterwegs und erfasste den 87-jährigen Radfahrer, der auf dem Seeweg in Richtung Ringstraße unterwegs war.