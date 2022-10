Zeugen gesucht : 81-Jährige bei versuchtem Handtaschenraub in Erkelenz verletzt

81-Jährige bei versuchtem Handtaschenraub in Erkelenz verletzt

Erkelenz Auf dem Weg nach Hause wird eine Seniorin von einem jungen Mann überfallen. Er versucht, ihr die Handtasche zu entreißen. Vergeblich. Doch die 81-Jährige wird verletzt.

Wie die Polizei Heinsberg am Sonntagmorgen mitteilte, ist es am Samstagabend zu einem versuchten Handtaschenraub in Erkelenz gekommen, bei dem eine 81-jährige Frau verletzt worden ist.