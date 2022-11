Beim Ausparken eingewiesen : 80-Jähriger fährt eigene Ehefrau an

Heinsberg Bei einem tragischen Unfall in Heinsberg hat ein 80-Jähriger seine eigene Ehefrau mit einem Auto angefahren. Sie hatte ihren Mann beim Ausparken eingewiesen, als er plötzlich mit dem Fahrzeug beschleunigte.

Gegen 11.25 Uhr am Donnerstag wollte der 80-jährige Mann nach Angaben der Polizei rückwärts aus einer Parklücke in der Gangolfusstraße in Heinsberg ausparken. Seine Ehefrau habe dabei seitlich hinter dem Auto gestanden und ihren Mann beim Rückwärtsfahren eingewiesen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an, so die Polizei. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452/9200 zu wenden. Außerdem können sie Hinweise auch übers Internet geben.