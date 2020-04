Kostenpflichtiger Inhalt: Waldbrand : 60 Kräfte aus dem Kreis Heinsberg helfen in den Niederlanden

Viel Arbeit auch für die Feuerwehrleute aus dem Kreis Heinsberg: Im niederländischen Meinweg-Gebiet ist es gestern zu einem ausgedehnten Wald- und Heidebrand gekommen. Foto: Uwe Heldens

Kreis Heinsberg Im Meinweg-Gebiet in den Niederlanden ist es am Montag zu einem ausgedehnten Wald- und Heidebrand gekommen. Das Feuer zerstörte große Flächen in der Nähe des Campingparks Elfenmeer und des Reiterhofs Venhof.