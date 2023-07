Autorennbahn, Nato-Stützpunkt und beschauliche Mühlenstadt : 50 Jahre Stadtrechte: Wegberg flachst nicht nur rum

Michael Stock, Wegbergs Bürgermeister an seinem Lieblingsort in der Stadt, der Wegberger Mühle. Foto: Medienhaus/Lisa Klein

Wegberg War Napoleon tatsächlich in Wegberg? Wofür war die Stadt in den 50-er Jahren weltbekannt und was ist Bürgermeister Michael Stocks größter Wunsch für die Zukunft?

Gestatten, Wegberg. Mit rund 28.000 Einwohnern die drittkleinste Stadt im Kreis Heinsberg und außerdem die einzige mit einem Bürgermeister von der SPD. Außer Geilenkirchen werden alle weiteren Städte im Kreis von der CDU regiert. „Wenn ich so unterwegs bin, dann höre ich immer wieder ‚Mensch, habt ihr’s in Wegberg schön‘“, berichtet Michael Stock, der Bürgermeister der Stadt, nicht ohne Stolz. „Grün“, „friedlich“, „freundlich“, so beschreibt er Wegberg, und so soll es auch bleiben.

Dieses Jahr wird Wegberg 50 und blickt zurück auf ein halbes Jahrhundert Stadtgeschichte. Anlässlich des Jubiläums werfen auch wir einen Blick in die bewegte Vergangenheit der Mühlenstadt. Also alles auf Anfang: Wie kam es am fünften Juni 1973 zur Verleihung der Stadtrechte? Auf der entsprechenden Urkunde ist von „intensiven Bemühungen der Gemeinde um eine konsequente Aufwärtsentwicklung“ die Rede. Die würdigte die Landesregierung dann mit der Erhebung in Stadtstatus.

„Das klingt natürlich schön“, sagt Michael Stock, „aber eigentlich versteckt sich dahinter ein ganz nüchterner Grund.“ 1972 fand eine kommunale Neugliederung statt. Damals wurde das Amt Myhl aufgelöst, und die zugehörigen Gemeinden Arsbeck, Wildenrath und die Orte Merbeck, Schwaam, Tetelrath, Venheyde und Venn der Gemeinde Wegberg zugeordnet. Damit wurde Wegberg größer, groß genug für das nächste Level: Stadt. Ende der Geschichte? Eher der Beginn eines neuen Kapitels.

„Wenn Dörfer zusammengelegt werden, dann ist das immer ein emotionaler Prozess“, sagt Michael Stock, „und es wurden ja auch Ortschaften aus ihren Gemeinden herausgerissen.“ Gut, dass diese Gemeinden schon damals eine gemeinsame Tradition hatten. Und zwar das Mühlenhandwerk. Noch heute ist Wegberg stolz auf 14 historische Wassermühlen im Stadtgebiet. Die Wegberger Mühle im Stadtkern, die heute ein Café beherbergt, ist übrigens Michael Stocks Lieblingsort. Sie ist außerdem die einzige Mühle, die inzwischen der Stadt gehört.

In den Mühlen wurde nicht nur Mehl hergestellt, sondern auch Öl. Zum Beispiel in der Schrofmühle zwischen Wegberg und Rickelrath, die bereits über 450 Jahre alt ist. Hier wurde aus den Samenschoten des, traditionell am Niederrhein angebauten, Flachses Öl gepresst. Wie das genau funktioniert, kann man sich im zugehörigen Museum in der restaurierten Mühle anschauen. Aus der Flachspflanze wurde außerdem ein weiteres wertvolles Produkt hergestellt: Leinenstoff für Trachten. Im Beecker Erlebnismuseum kann man auch heute noch selbst herumflachsen.

Heute ziehen die Mühlen und der sie verbindende 42 Kilometer lange Radweg viele Touristen in die Gegend. „Die Mühlen sind unser touristisches Aushängeschild“, sagt Pressesprecher Ulrich Lambertz. An die 70.000 Übernachtungen gibt es laut Michael Stock jährlich in Wegberg. Die Besucher seien wichtig für die örtliche Gastronomie und Kulturszene, sowie die Auslastung der vielen touristischen Angebote. „Man kann sich darum streiten, wie viel ein Besucher im Schnitt am Tag hierlässt, aber wir gehen von grob 80 Euro aus“, schätzt der Bürgermeister.

Ein besonders berühmter Tourist soll vor über 200 Jahren auf dem Gehöft der Familie Geerkens im Wegberger Stadtteil Schwaam übernachtet haben. Napoleon sei nicht wegen der Mühlen, sondern wegen eines schönen Mädchens nach Wegberg gekommen, sagte Heinrich Gerkens 2016 in einem Zeitungsinterview. Historische Beweise gibt es für diese Anekdote allerdings keine. Falls er da war, zahlte er aber vermutlich weniger als heutige Touristen für die Nacht auf dem Gehöft.

Die vielleicht stärkste Wandlung hat innerhalb der vergangenen 50 Jahre das Gelände des britischen NATO-Militärflughafens in Wildenrath erlebt. Nach dem Abzug der Streitkräfte 1992 begann hier der Aufbau eines Industrie- und Gewerbeparks.

Ein "Geschenk des Himmels". Michael Stock zeigt auf dem Flächennutzungsplan von Wegberg das Industrie- und Gewerbegebiet, in dem heute rund 1600 Menschen beschäftigt sind. Foto: Medienhaus/Lisa Klein

„Damals hatte man Angst um die 300 Arbeitsplätze, die der Flughafen stellte, jetzt arbeiten dort 1600 Menschen in hochtechnisierten Berufen“, schildert Michael Stock. In dem Gewerbepark sind inzwischen Großkonzerne wie zum Beispiel die Siemens AG und der Autozulieferer Denso sowie einige mittelständische Betriebe angesiedelt. Die Teststrecke für Züge von Siemens sei „Europaweit einzigartig“, betont Stock. Ein „Geschenk des Himmels“ nannte er diese Entwicklung in seiner Rede anlässlich des Jubiläums in der vergangenen Woche.

Und wie soll Wegberg in weiteren 50 Jahren aussehen? „Unter anderem möchten wir neuen Wohnraum innerhalb des Grenzlandringes schaffen“, erklärt Stock und zeigt am Flächenbebauungsplan die rot eingefärbten Stellen, auf denen gebaut werden kann. Kaum zu glauben, dass diese Straße bis in die 1950er Jahre als eine der schnellsten Rennstrecken für Autos und Motorräder weltbekannt war. Am 31. August 1952 kam es dort jedoch zu einem schweren Unfall, bei dem 13 Menschen starben. „Inzwischen kann man die Straße aber nicht mehr einfach so durchheizen“, erklärt Stock. Allein schon wegen der Ampelschaltungen.

Aber genug der düsteren Vergangenheit. Neun Jahre ist Michael Stock nun Bürgermeister von Wegberg. Als besondere Errungenschaft der vergangenen Jahre hebt er die Zentrale Unterbringungseinrichtung für geflohene Menschen auf dem ehemaligen Militärgelände der britischen Air Force hervor. Rund 800 Menschen seien dort momentan untergebracht, für 1500 sei Platz.