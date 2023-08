Vorsicht giftig : Diese fünf Pflanzen wirken harmlos und sind doch gefährlich

Kreis Heinsberg Es ist in der Natur keine Seltenheit. Besonders bunt und prachtvoll aussehende Tiere und Pflanzen sind ebenso verlockend wie tödlich. Manchmal lauert auch hier am Wegesrand die Gefahr.

Die Natur, egal ob in der Pflanzen- oder Tierwelt, präsentiert sich oftmals in einem verlockend-schönen Kleid und birgt dennoch nicht zu unterschätzende Gefahren. Wohl jeder hat schon einmal Reportagen gesehen, in denen schillernd-bunte, aber gleichsam hochgiftige Frösche munter durch den Regenwald des Amazons hüpften oder hübsche Blumen nicht nur zur tödlichen Insektenfalle wurden, sondern manche schon bei Berührung auch für den Menschen unliebsame Folgen verursachten. Doch die wenigsten Menschen ahnen, dass auch in unserer Region bekannte und vermeintlich harmlose Pflänzchen nicht zu unterschätzen sind.

Klatschmohn

Riesen-Bärenklau

Eine invasive Art ist der Riesen-Bärenklau , auch Herkulesstaude genannt. Ursprünglich stammt die Pflanze mit stattlicher Wuchshöhe aus dem Kaukasus. „Die Herkulesstaude bildet photosensibilisierende Substanzen aus der Gruppe der Furocuramine, die in Kombination mit Sonnenlicht oder auch stärkerem Lampenlicht phototoxisch wirken. Berührungen in Verbindung mit Tageslicht können bei Menschen und anderen Säugetieren zu schmerzhaften Quaddeln und Blasen führen, die schwer heilen und wie Verbrennungen erscheinen.“ Auch Fieber, Schweißausbrüche und Kreislaufschocks könnten als Folge des Hautkontaktes auftreten, erläutert Szyska.

Kirschlorbeer

Narzisse

Wenn auch für manchen Zeitgenossen die Tatsache, dass der Kirschlorbeer so seine Tücken birgt, vielleicht nicht ganz überraschend ist, weil er schon mal irgendetwas aufgeschnappt hat, was in diese Richtung deutete, so dürfte das nächste Blümchen doch für Erstaunen sorgen: die Narzisse, auch Osterglocke genannt. Im Frühjahr sind die Blumen mit den leuchtend gelben Kelchen noch vor den Tulpen als Frühlingsboten so beliebt, dass sie in fast jeder Vase zu finden sind. Ihr natürliches Vorkommen hingegen ist selten geworden, daher sind wilde Narzissen streng geschützt und dürfen weder gepflückt noch mit der Zwiebel entnommen werden.