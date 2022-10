Mann schwer verletzt : 22-Jähriger fährt durch Büsche, einen Zaun und beschädigt parkende Autos

Wassenberg Ein 22-Jähriger ist am Montagmittag in Wassenberg von der Straße abgekommen, durch Büsche und einen Zaun gefahren und beschädigte mit seinem Fahrzeug mehrere parkende Autos. Er selbst wurde schwer verletzt.

Um 12.42 Uhr wurde der Polizei Heinsberg der Unfall in Wassenberg gemeldet. Ein 22-Jähriger war auf der Erkelenzer Straße in Richtung Wildenrath unterwegs. In Höhe des Eiscafés soll er die Kontrolle über sein Auto verloren haben und gegen den Bordstein gefahren sein. Daraufhin hob sein Auto ab und bretterte durch die angrenzenden Büsche.