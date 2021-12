Polizeiaktion auch in Heinsberg : 20 Verdächtige bei Drogenrazzia festgenommen

Mit der Durchsuchung zahlreicher Gebäude geht die Polizei in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Luxemburg gegen eine mutmaßliche Bande vor, die einen bundesweiten Marihuana-Handel betreiben soll – hier in Oberhausen. Foto: dpa/--

Update Oberhausen/Heinsberg Am Donnerstagmorgen haben Polizisten in acht Städten und Gemeinden sowie in Luxemburg Objekte durchsucht. Mit der Aktion soll eine mutmaßliche Drogenbande zerschlagen werden. Auch in Heinsberg war die Kripo aktiv.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit der Durchsuchung zahlreicher Gebäude ist die Polizei in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Luxemburg gegen eine mutmaßliche Bande vorgegangen, die einen bundesweiten Marihuana-Handel betreiben soll. Die Oberhausener Kriminalpolizei berichtete am Donnerstagmorgen von Durchsuchungen und Festnahmen in Oberhausen, Medebach, Heinsberg, Lüdenscheid, Bottrop, Gelsenkirchen, Essen (alle Nordrhein-Westfalen), in Korbach (Hessen) sowie in Strassen (Luxemburg).

In Heinsberg sei ein Objekt im Bereich der Ortsteile Hülhoven/Eschweiler durchsucht worden, sagte ein Sprecher der Oberhausener Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Polizisten hätten dort eine „nicht mehr betriebsbereite“ Cannabisplantage entdeckt. Das bedeutet wohl so viel wie: Die Plantage war bereits abgeerntet worden. „Leider haben wir dort niemanden mehr angetroffen“, sagte der Polizeisprecher.

Bei anderen Durchsuchungen hatte die Polizei mehr Glück: Insgesamt sind in NRW und Hessen 20 Verdächtige festgenommen worden, die größtenteils einem Haftrichter vorgeführt werden sollen. Das sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag. „Der heutige Einsatz war ein großartiger Erfolg für die Ermittler und die rund 500 Einsatzkräfte“, so Reul.

Die Verdächtigen hätten grenzüberschreitend mit Marihuana gehandelt. 19 Verdächtige wurden in NRW festgenommen, einer in Hessen. „Um Lieferengpässen aus dem Ausland vorzubeugen, hat die Bande auch teils hochmoderne Plantagen in Deutschland installiert; zwei davon wurden heute allein in NRW beschlagnahmt“, so Reul: „Wer glaubt, dass eine derartig organisierte Kriminalität mit der Legalisierung von Cannabis verschwinden würde, der unterschätzt die Dimensionen dieses Problems. In Nordrhein-Westfalen werden wir den illegalen Drogenhandel jedenfalls weiterhin mit allen Mitteln bekämpfen.“

Die Polizei wollte sich zunächst nicht dazu äußern, in welchem Umfang Drogen bei der großangelegten Aktion gefunden wurden. Das Ermittlungsverfahren wird bei der Staatsanwaltschaft Duisburg geführt.

Die Oberhausener Kriminalpolizei wurde den Angaben zufolge von Kräften benachbarter Polizeibehörden sowie operativer Einheiten des Landes Nordrhein-Westfalen und Hessen unterstützt.

(dpa/ger)