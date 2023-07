War geschenkter Kräuterlikör vergiftet? : 18-Jähriger landet nach einem Schluck Jägermeister im Krankenhaus

Hatte jemand etwas in den Kräuterlikör gemischt? Nach einem Schluck aus der Jägermeisterflasche ist ein junger Mann in Birgelen zusammengebrochen. Foto: Mast Jägermeister

Wassenberg Nach einem einzigen Schluck Jägermeister landet ein 18-Jähriger aus Wassenberg im Krankenhaus. Hatte ihm jemand eine gefährliche Substanz ins Getränk gemischt? Der Fall klingt jedenfalls seltsam. Und einige entscheidende Fragen sind noch nicht zu beantworten.

Es ist ein kurioser Fall, der aktuell noch sehr viele Fragen offen lässt. Ein junger Mann ist am Samstag nach einem Schluck aus einer geschenkten Jägermeister-Flasche zusammengebrochen. Ihm ging es nach Angaben der Polizei so schlecht, dass er umgehend ins Krankenhaus kam und dort stationär aufgenommen wurde.

Der 18-Jährige aus Wassenberg hatte sich mit seiner Schwester und sechs weiteren Leuten am Marktplatz an der Lambertusstraße in Birgelen aufgehalten. Dort habe er dann die „kleine“ Flasche Jägermeister herausgeholt und einen Schluck davon getrunken, wie die Polizei mitteilt. Nach nur einem Schluck habe er sich übergeben, sei zu Boden gesunken und habe mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert werden müssen, so die Polizei in Heinsberg.