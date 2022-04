Fünf Verletzte : 18-Jährige fährt in Schlangenlinien und stößt frontal in Auto

18-Jährige fährt in Schlangenlinien und stößt frontal in Auto

In der Nacht zu Samstag rückte die Heinsberger Polizei zu einem Unfall auf der Kreisstraße 16 aus (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Heinsberg Nachdem eine 18-Jährige in Schlangenlinien auf der K16 in Heinsberg gefahren war, bremsten zwei Autofahrer auf der Gegenfahrbahn vorausschauend. Trotzdem kam es zu einem frontalen Zusammenstoß, bei dem insgesamt fünf Beteiligte verletzt wurden.

Um 1.15 Uhr in der Nacht zu Samstag kam es auf der Kreisstraße 16 in Heinsberg-Himmerich zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall: Einem 39-jährigen Mann aus Baesweiler fällt auf, wie ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn der K16 in Schlangenlinien fährt. Er verlangsamt laut Angaben der Polizei daraufhin seine Geschwindigkeit, bis sein Auto letztendlich zum Stehen kommt. Ein anderer Autofahrer, ein 21-Jähriger aus Eschweiler, der hinter dem Mann aus Baesweiler gefahren war, macht es seinem Vordermann nach und bremst mit seinem Auto.