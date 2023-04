Wildpark Gangelt : 15.000 Ostereier an die jungen Besucher verteilt

Die „Osterhasen“ Melina Schramm (r.) und Cem Gökce (l.) verteilten im Wildpark Gangelt süße und bunte hartgekochte Eier an die Besucher. Foto: Dettmar Fischer

Gangelt Zu Ostern erfreut sich der Wildpark Gangelt traditionell ganz besonderer Beliebtheit – vor allem bei den jungen Besuchern. Auch die Bären hätten gerne ein paar Eier abgestaubt.

„Papa, guck mal, zwei Lamas!“ Cem Gökce nahm es gelassen: „Man hat uns auch schon für Pferde gehalten.“ Dabei sieht die Verkleidung von Cem Gökce und seiner Kollegin Melina Schramm eigentlich absolut eindeutig nach Osterhase aus – sogar mit Möhrchen am Revers. Doch manchmal sieht man halt, was man sehen möchte.

Dies ging nicht nur dem kleinen Jungen so, der mit seiner Familie den Wildpark Gangelt besuchte und gleich am Eingang auf die beiden Gestalten traf, die er zumindest aus der Ferne für Lamas gehalten hatte. Um seinem „Bildungsauftrag“ nachzukommen, hatte das Wildparkteam im vergangenen Jahr noch einige echte Hasen gleich neben den Osterhasen in einem kleinen Stall untergebracht. So hatten die Kinder den direkten Vergleich zu den Osterhasen, die süße und bunte hartgekochte Ostereier an die Besucher verteilten und denen, die die Natur sich ausgedacht hatte.

David Schoenbroich heißt der neue Falkner im Wildpark Gangelt, der die Besucher an den Ostertagen mit den Greifvögeln vertraut machte. Foto: Dettmar Fischer

„Die kleinen Hasen waren bei den Kindern so gut angekommen, bei manchen noch besser als die Wölfe, dass wir ihnen inzwischen ein eigenes Gehege in der Nähe des Bienenhauses gebaut haben“, erklärte Wildhüter Florian Wilde, bevor er zu tun hatte, was auch zu Ostern keinen Aufschub duldete: die Tiere füttern. Melina Schramm und Cem Gökce „fütterten“ derweil weiter die großen und kleinen Gäste des Tierparks mit leckeren Eiern. 15.000 Ostereier waren es insgesamt. Die „Osterhasen“ forderten auch die Kinder nett auf, sich doch ein oder zwei Eier aus dem Korb zu nehmen, die zuerst etwas zu schüchtern waren.

Die beiden bringen schon einiges an Erfahrung mit, denn beide machen den Aushilfsjob als Osterhasen schon mehrere Jahre neben Schule und Studium. „Ein guter Nebenjob“, meinte Melina Schramm. Die meisten Kinder sprinten gleich vom Eingang los, wenn sie die Osterhasen entdecken. „Wenn die Kinder nachher wieder bei uns auf dem Weg zum Ausgang vorbeikommen, sind wirklich alle geschminkt“, hatte Cem Gökce festgestellt. Fürs Kinderschminken war an den Ostertagen Blumenfee Marielle zuständig. Sie hatte ihren Stand gleich gegenüber dem Restaurant „Haus Wildblick“ aufgebaut, das seit rund einem Jahr mit neuen Wirtsleuten dafür sorgt, dass die Parkbesucher auch etwas Leckeres zu futtern bekommen.

Wildhüter Florian Wilde machte auf seiner Tour durch das Wildgehege auch bei den Braunbären Sava und Hara Station. Einige Besucher hatten sich schon eingefunden, um am Mittagessen der Bären teilzunehmen. Doch irgendwie waren die beiden Damen wohl doch nicht so hungrig, wie sie aussahen. Kohlrabi und Äpfel wurden nur beschnüffelt. Mit den ausgestreckten Tatzen wurde „Kellner“ Florian herbei gewunken, doch der hatte wohl dieses Mal nicht die Leckerli dabei, die den Braunbären gemundet hätten. Vielleicht hatten auch Sara und Hava Ostereier erwartet?

„Ich bin der David.“ Mit diesen Worten stellte sich der neue Falkner vor, der zu Ostern die ersten größeren Gruppen im Wildpark mit den Greifvögeln vertraut machte. David Schoenbroich hat vor fünf Jahren seinen Traumberuf des Falkners ergriffen und löst derzeit Erwin Jansen im Wildpark Gangelt ab, der nach 40 Jahren Dauereinsatz in der Falknerei etwas kürzer treten will. Mit Mitte 20 steckt David Schoenbroich die Sieben-Tage-Woche in der Hauptsaison noch gut weg und campiert nötigenfalls wildromantisch in einer Blockhütte auf dem Parkgelände. Er war durch einen Zufall zu den Greifvögeln gekommen und hat in ihrer Betreuung und Ausbildung seine Berufung gefunden. David Schoenbroich: „Bei einem Falkner richtet sich das ganze Leben auf die Vögel aus. Das ist eine Lebenseinstellung.“

„Lass kommen“ sollte diese Geste des Braunbärs wohl andeuten. Doch dann verschmähte er Kohlrabi und Äpfel. Foto: Dettmar Fischer

Der Gangelter Uhu hat sich inzwischen schon an den „Neuen“ gewöhnt. Bald sollen drei Jungvögel die Greifvogel-Truppe ergänzen; wenn denn alles gut geht. Eine Eule, die nach Gangelt kommen soll, steckt derzeit noch in ihrem Ei. Auch für Kinder sehr unterhaltsam erklärte David Schoenbroich bei den Vorführungen, was das Besondere etwa des Uhus ist. Der könne, wenn er wolle, sich auch mal ein Reh mit seinen starken Krallen schnappen.