Bilderbuchfest in Heinsberg : Eine Hommage ans Bilderbuch

Große Bilder und kleine Texte, die fesseln: Heinsberg feiert am Sonntag, 27. August, das Bilderbuchfest. Foto: Kristin Gründler/Adobestock

Heinsberg Eine ganze Welt zwischen zwei Kartondeckeln, so viel zu entdecken und zu lernen! Für Kinder eröffnet es den Eintritt ins kulturelle Leben, es regt Kreativität und Fantasie an: Heinsberg feiert jetzt das Bilderbuch.

Von Anna Petra Thomas​

Die ganze Welt zwischen zwei Kartondeckeln, auf wenigen Seiten, in einem Bilderbuch? Wen das erstaunt, der muss nur den Experten zuhören, die bei dieser Buchgattung regelrecht ins Schwärmen geraten ob ihrer ausgeprägten, vor allem die Kreativität und die Fantasie anregenden Wirkung auf kleine, aber auch auf große Kinder. Bei den oftmals belächelten Bilderbüchern sprechen sie gar von „Weltwissen“, das sie vermitteln. Das gelte auch für die erwachsenen Buchliebhaber, die junge Leser auf dieser abenteuerlichen Reise begleiten dürfen.

Einer von denen, die das sehr gerne tun, ist der Buchhändler Marcus Mesche. Er ist auch Gastgeber eines Bilderbuchfestes, das seinesgleichen ihm zufolge nur noch in Berlin findet. 15 Verlage werden sich am Sonntag beim vierten Bilderbuchfest auf dem Heinsberger Marktplatz präsentieren. Eingebettet ist diese Veranstaltung in den Kids Day der Stadt Heinsberg, der ein buntes Rahmenprogramm bietet.

In Deutschland oft belächelt

Natürlich lädt Mesche zu diesem Fest nicht nur die Kinder ein, sondern gleich die ganze Familie. „Die Initiative zum Bilderbuch muss immer von den Eltern ausgehen“, sagt er. Dabei lässt er das Argument, kleine Lesemuffel in der Familie zu haben, gar nicht gelten. Beim Kind das Interesse fürs Buch zu wecken, das gehe nicht nur mit der schönen, bunten Geschichte über die Plüschfigur. Viele andere Beispiele hat er spontan parat, sogar für kleine Digitalfreaks, etwa mit der Bauanleitung fürs Kinder-Computerspiel. „Hier lernen auch diese Kinder, wie wichtig es ist, lesen zu können“, betont er.

Einer derjenigen, die Bilderbücher machen, sich die Texte und die Bilder für die Seiten zwischen den Kartondeckeln ausdenken, ist Martin Baltscheit aus Düsseldorf. „Ein Bilderbuch ist für Kinder der Eintritt ins kulturelle Leben“, betont er. „Es ist quasi wie ihr erster Museumsbesuch, das erste Theaterstück, das erste Hörspiel.“ Was er damit meint, sind die unendlich vielen Dimensionen von Eindrücken, die ein Bilderbuch durch die Kunst der Illustration beim Kind, aber auch beim Erwachsenen hervorrufen kann, „die Bilder im Kopf“, wie Baltscheit sie nennt.

Ein richtig gutes Bilderbuch ist für ihn eines, das dem Leser und Betrachter wie mit einem Spiegel einen Blickwinkel ermöglicht, den er ohne das Buch nicht hätte. Baltscheit hat inzwischen eine eigene Bilderbuchakademie, und er würde sich parallel zur Filmförderung auch eine Bilderbuch-Stiftung wünschen, die diesem Medium die Aufmerksamkeit geben würde, die es seiner Meinung nach verdient.

Das sieht Katrin Hoffmann, Lektorin fürs Bilderbuchprogramm im Verlag Coppenrath in Münster, genauso. Ihre Sparte würde in Deutschland noch so oft einfach belächelt, sagt sie. Dabei leiste die bildliche Ebene eines Bilderbuchs doch so viel mehr als die sie begleitenden, kurzen Texte. In Bildern könnten Kinder vor allem gemeinsam mit ihren Eltern immer wieder neue Details entdecken. Wichtig wäre, hier die „Effizienzdenke“ zum inhaltlichen Angebot beim ersten Blick ins Buch beiseitezuschieben. In Nachbarländern sei die Einstellung eine ganz andere, weiß sie zum Beispiel aus Frankreich. Dort gebe es für Bilderbücher auch bei den Erwachsenen eine Käuferschicht, könnten Autoren und Illustratoren sogar Autogramme schreiben. „Hier hat Deutschland noch Nachholbedarf“, sagt sie und würdigt daher Initiativen wie die von Baltscheit.

„Kein Thema ist tabu“

Positiv verbucht hat sie für sich aber auch, dass die Nachfrage nach Bilderbüchern in der Phase der Corona-Pandemie deutlich angezogen hat. Den Menschen sei bewusster geworden, die gemeinsame Zeit in den eigenen vier Wänden wieder mit guten Inhalten füllen zu können. Wie Baltscheit sieht sie für ein Bilderbuch auch kein Thema, das tabu sein könnte. Genau das helfe Eltern dabei, mit den Kindern sensible Themen anzusprechen. Je spezieller oder vielmehr schambehafteter eine Thematik sei, desto stärker werde dieses Bilderbuch online nachgefragt, sagt sie. Hier kommt der „schwere Gegner“ Digitalisierung, wie ihn Baltscheit nennt, der analogen Bilderwelt also ausnahmsweise zugute.

Welche Vorteile Kinder in der Grundschule haben, die früh mit Bilderbüchern in Berührung gekommen sind, weiß Thomas Heinrichs, Leiter der Heinsberger Sonnenschule. Der Grundwortschatz sei viel größer, „und dieses Kind hat schon eine Idee davon, wie eine Geschichte funktioniert“, sagt er. Eine gute Methode, Kinder fürs Bilderbuch zu begeistern, sieht er in einem sogenannten Kamishibai. Dabei handelt es sich um einen kleinen Holzkasten, der sich beim Öffnen seiner beiden Flügeltüren in eine Art Miniatur-Theaterbühne verwandelt. Immer neue Bildkarten können in diesen Rahmen eingeschoben werden, zu denen Erzähler und Betrachter dann schnell ins Gespräch kommen können.

Fest am Sonntag, 27. August Zu vielen Spiel- und Mitmachaktionen lädt das vierte Heinsberger Bilderbuchfest in Kooperation mit dem Heinsberg Kids Day am Sonntag, 27. August, von 10 bis 17.30 Uhr auf den Heinsberger Marktplatz ein. Spaß und Spannung versprechen der Drache Kokosnuss und das Glücksrad von „Die drei ???“. Für junge Besucher gibt‘s Planschbecken und Sandkasten, für ältere Fahrgeschäfte sowie um 14 Uhr und 16 Uhr Stadtführungen für Kinder. Das Programm auf der Bühne beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Nach der offiziellen Eröffnung um 11 Uhr spielt „Deine Kinderband“ Livemusik für die jungen Gäste. Lesungen für Kinder bis zehn Jahre mit Martin Baltscheit sind für 12.30, 14.30 und 16 Uhr geplant. Um 13.30 Uhr lesen Thilo Petry-Lassak, Künstlername THiLO, und Silvio Neuendorf aus „Lenny Hunter – Die magische Sanduhr“. Zwischendrin gibt‘s Aufführungen der Ballettschulen Kostova und Tanztraum, um 12.15 Uhr die Auslosung eines Zeichenwettbewerbs sowie ab 17 Uhr eine Kinderdisco. Infos zum Programm des Bilderbuchfestes im Internet: www.gollenstede-buch.de

Früher habe er selbst noch Bilderbücher zerschnitten, um sie in einem Kamishibai zu nutzen, erzählt Heinrichs. Heute gebe es zu vielen Bilderbuchgeschichten auch die passenden Bildkarten. Im vergangenen Schuljahr sei ein entsprechendes Projekt in Heinsberger Kitas und Grundschulen angeboten und bewertet worden, sagt er. „Allumfassende Begeisterung“ habe dazu geführt, dass es jetzt in die Fläche getragen werde. Überhaupt habe das Lesen in Heinsberger Grundschulen schon immer breiten Raum eingenommen, ergänzt Heinrichs und rechnet vor, dass in seiner Schule dafür rund zwei Stunden pro Woche zur Verfügung stehen. Eines Erlasses aus dem NRW-Schulministerium für dreimal 20 Minuten verbindliche Leseförderung pro Woche habe es dazu zumindest für seine Schule nicht bedurft, erklärt er.

Wimmeln und Wissen