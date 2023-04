Bundeszuschuss : 1,2 Millionen Euro für die Geburtshilfe in der Region

Aachen 38 Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen erhalten Geld für die Geburtsstationen. Auch ein Haus in der Städteregion Aachen und eins aus dem Kreis Heinsberg werden unterstützt.

Die Debatte um die neue Krankenhausfinanzierung läuft noch, doch die Kliniken benötigen Geld. Zur Überbrückung erhalten in Nordrhein-Westfalen nun 38 Krankenhäuser mit sogenannten bedarfswichtigen Geburtshilfen insgesamt 25 Millionen Euro. Der Bund stellt diese Mittel als Überbrückungsfinanzierung bis zur großen Reform der Krankenhausfinanzierung (2024) zur Verfügung, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Montag mitteilte.

In unserer Region profitieren zwei Krankenhäuser von den Geldern, wie das Ministerium auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte. Rund 1,2 Millionen Euro gehen in die Region. Einerseits erhält die Eifelklinik St. Brigida in Simmerath 530.421,86 Euro. Außerdem erhält das Städtische Krankenhaus in Heinsberg 624.380,38 Euro.