Sonntags-Spaziergang : Zwei Katzenbabys im wilden Müll gefunden

Geilenkirchen-Lindern Bei einem Spaziergang sind zwei ausgesetzte Katzenbabys inmitten illegal entsorgter Tapeten gefunden worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Spaziergänger haben am Sonntagvormittag auf ihrem Weg zwischen Lindern und Linnich nahe der L228 zwei ausgesetzte Katzenbabys gefunden. Nach Angaben der Polizei Heinsberg parkten die Spaziergänger ihr Auto an einem Windrad, um von dort aus los zu laufen. Dabei fiel ihnen auf, dass jemand dort offenbar illegal Müll entsorgt hatte. Es handelte sich um blaue Müllsäcke, unter anderem mit Tapetenresten.

In dem Müll fanden sie einen Karton mit zwei Katzenbabys und verständigten daraufhin die Polizei. Sie gaben an, auch am Tag zuvor an der Stelle geparkt zu haben. Der Bauschutt habe da allerdings noch nicht dort gelegen. Die aufmerksamen Zeugen nahmen die Kätzchen in ihre Obhut und kümmerten sich um sie.