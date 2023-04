Beim Gillrather Imker nachgefragt : Wie wird das Bienenjahr 2023?

Die Temperatur steigt, und die Bienen machen sich wieder auf die Reise. Auf der Wiese des Nabu in Übach-Palenberg Stegh haben sie eine neue Saisonheimat gefunden. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Kreis Heinsberg Ein milder Winter, Frost im Frühjahr – das sind nicht die besten Voraussetzungen für Honigbienen. Imker Hermann-Josef Schmitz aus Gillrath erklärt, warum das so ist und blickt auf das Bienenjahr 2023.

Gleich nach dem Umzug sind sie noch ein wenig orientierungslos. So ist das eben in einer neuen Umgebung – auch für die Honigbienen von Hermann-Josef Schmitz aus Gillrath. Im Winter haben seine Bienen auf einer Wiese in Gillrath ausgeharrt und auf den Frühling gewartet. Nun haben zwei Völker ihre Saisonheimat auf der Streuobstwiese des Nabu Geilenkirchen / Übach-Palenberg in Stegh bezogen. Begrüßt wurden sie dort von ein paar Kindern des Kindergartens St. Dionysius Frelenberg.

„Vom Transport sind die Bienen erst noch etwas nervös“, weiß der erfahrene Imker Hermann-Josef Schmitz. „Wenn es am Nachmittag wärmer wird, fangen sie an, sich einzufliegen. Dazu sollte es zumindest über zehn Grad sein. Dann schaffen sie die Eingewöhnung locker bis zum Abend.“ Etwa 10.000 Bienen pro Volk hat Schmitz heute umgesiedelt. Bis zum Hochsommer sollte die Population auf 50.000, vielleicht sogar 60.000 Tiere angestiegen sein. „Die Königin legt von Frühjahr bis zum Herbst bis zu 2.500 Eier am Tag. Die durchschnittliche Lebensdauer einer Honigbiene beträgt etwa vier Wochen. Man kann sich also vorstellen, dass bei gutem Nahrungsangebot und ansprechenden Temperaturen das Volk schnell wachsen kann – und damit auch die Honigproduktion.“

Mit ein paar Kindern vom Kindergarten St. Dionysius Frelenberg haben Hermann-Josef Schmitz (hinten rechts) und Hubert Schippers (links) die zwei Bienenvölker auf der Streuobstwiese aufgestellt. Foto: MHA/Simone Thelen

Es sei ein eher durchschnittlicher Winter gewesen für die Bienen, meint Hermann-Josef Schmitz. Schon im September würden die Bienen die Brut einstellen. „Sie ballen sich dann zu einer Wintertraube zusammen und bekommen als Ersatz für den Honig, den sie ja eigentlich als Vorrat für die kalte Jahreszeit anlegen, Zuckersirup von mir als Ersatznahrung. Mit etwa 16 bis 18 Kilo des Sirups kommen sie dann gut durch.“ Trotzdem sei mit natürlichen Verlusten zwischen drei bis fünf Prozent zu rechnen. Alles, was darüber liege, sei die Schuld des Imkers, etwa weil er zu wenig gegen die Varroa-Milbe getan habe, „die eigentliche Geißel des Bienenvolkes“, so Schmitz.

Starke Kälte mache den Bienen nicht so viel aus. Problematischer sei ein milder Winter mit starken Temperaturschwankungen im Frühjahr. „Wenn die Brut schon begonnen hat und es dann noch einmal sehr kalt wird mit Temperaturen deutlich unter null Grad, wird es schon schwieriger.“

Zwar könnten sich die Bienen an Klimaveränderungen mit der Zeit gewöhnen, allerdings dauere dies seine Zeit. Ähnlich sieht es auch mit der Bedrohung durch die Varroa-Milbe aus, die durch verseuchte Völker und durch wissenschaftliche Züchtungen in den siebziger Jahren aus Asien eingeschleppt wurde. „Es ist zwar theoretisch möglich, dass ein Bienenvolk durch reine Evolution irgendwann eine Resistenz gegen die Milbe aufbaut, aber das werden wir alle nicht mehr erleben.“ Werden die Bienenvölker also nicht vor der Milbe geschützt, sterben sie. Mit entsprechenden Medikamenten könne der Imker das aber gut in den Griff kriegen, erklärt Schmitz. „Nicht umsonst gibt es den Spruch: Die Biene kann nicht mit dem Imker leben, aber auch nicht ohne ihn.“ Das gelte übrigens nicht für die zahlreichen Wildbienenarten. Die können ganz wunderbar ohne den Menschen überleben, allerdings machen ihnen die Industrialisierung der Landwirtschaft, der Einsatz von Pestiziden und der fortschreitende Klimawandel Probleme.

Hermann-Josef Schmitz ist seit über 20 Jahren Imker. Seine Erfahrung gibt er auch an junge Kollegen weiter. Foto: MHA/Simone Thelen

Auf der Streuobstwiese des Nabu in Stegh stehen Walnuss- und Apfelbäume verschiedener Sorten. Gemeinsam mit dem benachbarten Rapsfeld sollten die Honigbienen hier genügend Nahrung für ihre Brut und damit die Honigproduktion finden. In der Regel bewegen sich die Insekten rund anderthalb bis zwei Kilometer rund um ihren Bienenstock, um Nektar einzusammeln, selten auch einmal bis drei Kilometer weit. Hermann-Josef Schmitz rechnet derzeit mit einem normalen Bienenjahr 2023: „Genaueres lässt sich nach dem Frühjahr sagen. Die Rapsvollblüte ist in diesem Jahr relativ spät, dafür blüht etwa die Wildkirsche schon recht früh. Wenn es ab jetzt nicht mehr extrem kalt wird, rechne ich mit einem durchschnittlichen Jahr.“

Leckere Honigbonbons aus eigener Produktion. Damit das auch 2023 wieder was wird, sind die Bienen von Hermann-Josef Schmitz nun in Stegh unterwegs. Foto: MHA/Simone Thelen

Auch auf die extrem heißen Sommer mit längeren Dürreperioden können sich die Bienen einstellen. Pro Volk sind etwa 100 Milliliter Wasser pro Tag notwendig. „Durch die vielen Gartenteiche in der Umgebung können sie sich das weitgehend selbst beschaffen. Es ist aber auch möglich, den Bienen zusätzliches Wasser bereitzustellen.“ In Deutschland werde mittlerweile überwiegend die Carnica-Biene, die aus dem Österreichischen Gebirge stammt, oder die Buckfast-Biene, eine künstliche Kreuzung, gezüchtet. „Das liegt daran, dass hier der größte Honigertrag zu erwarten ist. Die eigentlich bei uns heimische Dunkle Europäische Biene gibt es hingegen kaum noch. Nicht, weil sie sich nicht mehr wohlfühlen würde, sondern nur, weil sich Imker lieber für andere Rassen entscheiden.“

In Deutschland leben rund 1,1 Millionen Bienenvölker. Die Artenvielfalt vor allem der Wildbienenarten ist immens groß. Allerdings gibt es weltweit nur sechs Honigbienenrassen. „Und trotzdem, obwohl wir unsere Bienen doch eigentlich bestens kennen müssten, gibt es noch immer Märchen über diese Tiere, die sich hartnäckig halten, obwohl sie eindeutig falsch sind.“ Schmitz spielt damit auf den Begriff „fleißige Biene“ an. „Die Biene ist nämlich das Gegenteil von fleißig, sie ist eigentlich stinkend faul. Hummeln zum Beispiel sammeln rund zehn Mal so viel Nektar pro Tag ein als Bienen. Da ihre Völker aber vergleichsweise klein sind, sieht man viel häufiger die Bienen auf ihrer Nahrungssuche.“ So sei der Mythos von der fleißigen Biene entstanden.