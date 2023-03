Kinderselbstbehauptungskurs : Wie sich die Kleinen gegen Große wehren können

Wie man Fremden gegenüber deutlich eine Abwehrhaltung signalisiert, lernten Kinder in einem Selbstbehauptungskurs der Taishindokan-Budo-Sportabteilung des FC Germania Bauchem. Foto: Dettmar Fischer

Geilenkirchen Tom Klein ist Lehrer in den japanischen Kampfkünsten. Seine Selbstbehauptungskurse für Kinder erleben jüngst einen Riesenandrang. Warum das so ist und wovor Eltern sich fürchten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dettmar Fischer

Sensei Tom Klein kommt kaum hinterher. Wenn alle Kinder um ihn herumschwirren, muss er die Augen überall haben und schauen, dass am Ende des Selbstbehauptungskurses bei jedem Teilnehmer etwas hängenbleibt; auch wenn sich die Zahl seiner Schüler verdoppelt hat.

Sensei bedeutet im Japanischen Lehrer und wird gerne als Anrede im Budo verwandt. Tom Klein ist ein sehr versierter Lehrer in den japanischen Kampfkünsten mit dem höchsten Dan und Fortbildungen in Verhaltenswissenschaften.

Er leitet die Taishindokan-Budo-Sportabteilung unter dem Dach des FC 09 Germania Bauchem. Klein und auch der Geschäftsführer des FC, Markus Diederen, staunten nicht schlecht, als die Anmeldungen für den letzten Kinderselbstbehauptungskurs in die Höhe schnellten.

Tom Klein konnte die per Mail eingehenden Anfragen von Eltern gar nicht so schnell beantworten, wie sie in seinem Postfach landeten. Hintergrund dieser Anmeldeflut waren Ereignisse, die Anfang Februar zunächst in Baesweiler und Alsdorf und schließlich in Übach-Palenberg und wohl auch in Waldfeucht-Haaren für große Unruhe unter den Eltern gesorgt hatten. Kinder waren wohl von einem Fremden angesprochen und aufgefordert worden, in dessen Auto einzusteigen. Glücklicherweise hatten die Kinder wohl vorbildlich reagiert und sich schnell zurückgezogen.

Die Frage „Was tun?“ hatte einige Eltern auf die Idee gebracht, ihr Kind zu einem Selbstbehauptungskurs anzumelden. Die Kinderselbstbehauptungskurse bei Germania Bauchem laufen schon seit Jahren konstant mit rund 30 bis 35 Teilnehmern.

Sensei Tom Klein brachte den Kindern auch Techniken der japanischen Kampfkünste bei. Foto: Dettmar Fischer

Neben Vereinsmitgliedern hatten sich auch immer mal Externe angemeldet, allerdings, auch wenn es hochkam, nie mehr als zehn an der Zahl. Für den jüngsten Kinderselbstbehauptungskurs mit Sensei Tom Klein lagen die Anmeldungen Externer allerdings bei 38.

Wegschicken wollte Tom Klein in der momentanen Situation niemanden. Er hatte daher schnell einige Helfer zusammengetrommelt, um der Schar der Kinder Herr zu werden. Schließlich sollten die Kinder, auch wenn es eigentlich zu viele waren, etwas lernen. Und dieses Kunststück ist wohl auch gelungen. In der letzten Kursstunde, der Selbstbehauptungskurs ging über drei Wochen, jeweils montags fand der Unterricht in der Turnhalle des Berufskollegs Geilenkirchen statt, durften die Eltern mit dabei sein und zuschauen, was ihre Kids so drauf haben.

„Kommunikation und Körpersprache sind ganz wichtige Themen“, stellte Tom Klein fest. Es gehe auch darum, die eigene Stimme der Kinder zu stärken und Selbstbewusstsein zu schaffen. Ganz wichtig sei, wenn ein Fremder zu nahe komme, ein deutliches Stoppzeichen zu setzen und klar „Nein“ zu sagen.

„Little lions“, also „Kleine Löwen“, heißen denn auch die Kinderkurse bei Germania Bauchem. Eine Übung, die die Kinder ihren Eltern geschlossen vorführten, war die Abwehrhaltung, ein energischer Schritt nach vorne und dabei die Handfläche aufgestellt dem Fremden entgegengestreckt. Damit können auch kleine Kinder ein deutliches Zeichen setzen.

Die Sensibilisierung für Gefahrensituationen gehört auch ganz wesentlich zu den Kursinhalten. Sabine Patocki hat festgestellt, dass ihrem Sohn und auch ihrer Tochter der Selbstbehauptungskurs viel Spaß gemacht hat.

Carsten Vieten hatte seinen Sohn schon vor drei Jahren, vor dem Schuleintritt, an einem Kinderselbstbehauptungskurs teilnehmen lassen und nun auch seiner Tochter diese Möglichkeit geboten. Kinder, die eher etwas zurückhaltend agieren, würden hier die Chance erhalten, so Vieten, ihr Selbstbewusstsein zu entwickeln. Vieten: „Alles, was meine Tochter hier gelernt hat, hat sie uns zu Hause gleich vorgeführt.“