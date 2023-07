Ein Blick in die Geschichte : Wie sich das Schulwesen im Laufe der Jahrhunderte im Kreis entwickelt hat

Im Jahr 1920 ging es in einer Schule noch anders zu als heute. Foto: imago images/H. Tschanz-Hofmann/H.Tschanz-Hofmann via www.imago-images.de

Kreis Heinsberg Aus dem Jahr 1170 stammt die erste Erwähnung einer Schule im Geilenkirchener Land. Seitdem hat sich die Bildungseinrichtung immer wieder verändert. Eine Entwicklung, die auch heute noch nicht abgeschlossen ist.

Von Willi Goertz

Smartboard, Power-Point-Präsentation, Schüler-Tablets – das digitale Zeitalter verändert den Schulalltag ungemein. Fast in Vergessenheit geraten ist die Zeit, in der Schreibtäfelchen verwendet wurden, die Schüler kleinerer Dörfer gemeinsam in sogenannten „Zwergschulen“ unterrichtet wurden und die Lehrer disziplinloses Verhalten mit körperlicher Züchtigung beantworteten. Das Schulwesen hat sich im Laufe der Jahrhunderte stark gewandelt. Es korrespondierte stets mit der gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklung und der politischen Bewusstseinsbildung.

Die früheste Erwähnung einer Schule im Geilenkirchener Land stammt aus einer Urkunde aus dem Jahr 1170. In Geilenkirchen existierte eine Pfarrschule, die auf dem Prinzip der Freiwilligkeit basierte. Doch nur eine kleine Minderheit nahm die Möglichkeit wahr, in Lesen, Schreiben und Mathematik unterwiesen zu werden. Den Unterricht erteilten die Pfarrer.

In einem Geilenkirchener Rentbuch aus dem 14. Jahrhundert wird zusätzlich eine stadteigene Schule erwähnt. Bei diesen „Stadtschulen“ handelte es sich um Paralleleinrichtungen zu den kirchlichen Bildungseinrichtungen. Man befürchtete wohl, dass die Pfarrschulen den Erwartungen von Handel und Gewerbe nicht entsprechen könnten.

Evangelische und katholische Schulen wachsen

Eine Wende stellte die Reformationszeit dar. Jedes Kind sollte in der Lage sein, die Heilige Schrift in deutscher Sprache zu lesen. Es wurden evangelische Bekenntnisschulen gegründet, 1696 in Hünshoven und 1720 in Teveren. Den dort angestellten Lehrern Johann Joseph Boymanns und später Salomo Thissen kam in der Hierarchie eine exponierte Stellung zu. Sie folgten unmittelbar dem Pfarrer und rangierten noch vor dem Presbyterium und dem Diakon. Allerdings gelang es den beiden Lehrkräften nicht, den Erwartungen ihres Arbeitgebers zu entsprechen. Es wurde ihnen eine zu geringe Progression im Lehrbetrieb vorgeworfen. Zudem wurden sie für den unregelmäßigen Schulbesuch einiger Zöglinge verantwortlich gemacht.

Bald darauf bemühte sich die katholische Kirche im Zeitalter der Gegenreformation um eine Verbesserung des Bildungswesens. Die ersten Bemühungen waren allerdings nicht von Erfolg gekrönt. In den Visitationsprotokollen wurde nüchtern festgehalten, dass in den meisten neu gegründeten Pfarrgemeinden im Bereich Geilenkirchen, Gangelt, Selfkant und Heinsberg eine Schule fehlt. Erwähnt wurden aber Neugründungen in Gangelt und Randerath und – bereits im Jahr 1559 – im kleinen Kirchdorf Prummern.

Neu eingerichtete Schulen in Havert und Dremmen konnten sich nicht auf Dauer behaupten. Dies zeugt von dem geringen Stellenwert der Bildung in kinderreichen Bauernfamilien, in denen die Jungen und Mädchen bereits früh zur Arbeit in Haus und Hof herangezogen wurden. Die Familien führten in der Regel ein entbehrungsreiches Leben. Bildung wurde als unnötiger Luxus gesehen. Im Geilenkirchener Land konnten sich im Zeitraum zwischen 1635 und 1768 dagegen Schulgründungen in Hünshoven, Immendorf und Würm auf Dauer etablieren, die von Pfarrern und angesehenen Bürgern gestiftet wurden.

Die Schulpflicht wird eingeführt

Infolge der Neuordnung Europas auf dem Wiener Kongress 1814/1815 wurde der heutige Kreis Heinsberg dem Freistaat Preußen zugeordnet. Dadurch gab es auch im Bildungswesen Reformen. In der Rheinprovinz wurde die allgemeine Schulpflicht eingeführt, die in den preußischen Kernlanden bereits seit 1717 bestand. Allerdings herrschten an manchen Schulstandorten himmelschreiende Zustände. So wurde zum Beispiel in Beeck die Jugend in einem baufälligen kleinen Haus unterrichtet. Die Kinder saßen ohne festen Fußboden auf der Erde und hielten die Lernutensilien in den Händen.

Um solchen Missständen Einhalt zu gebieten, wurden im Zeitraum zwischen 1815 und 1835 in vielen Dörfern neue Schulen gebaut. Sie vollendeten in Dörfern wie Gillrath, Tüddern und Schierwaldenrath die Gründung einer intakten Dorfgemeinschaft. In Dörfern wie Grotenrath und Tripsrath regte die Errichtung einer Schulgemeinde einen Kirchbauverein an, der die Loslösung von den Mutterpfarren zur Folge hatte. Es entstand die Einheit zwischen Pfarr- und Schulgemeinde, die Lehrer und Pfarrer zu den angesehensten und bei manchen Kindern auch gefürchtetsten Persönlichkeiten eines Dorfes werden ließen.

Trotz der protestantischen Vorherrschaft wurde die Autorität des katholischen Ortspfarrers auch vom preußischen Staat anerkannt. Ihm wurde die Aufgabe des lokalen Schulinspektors und somit die Schulaufsicht auf der mittleren und unteren Ebene übertragen. Ihm übergeordnet war die Position des Kreisschulinspektors, die in Geilenkirchen in der Regel von dem an St. Marien tätigen Oberpfarrer bekleidet wurde.

Der Dorfschullehrer trug die Hauptverantwortung für das Gelingen eines geordneten Schulbetriebs. An Lehrerseminaren in Brühl, Linnich, Kornelimünster und Aachen erlangten viele Pädagogen aus der Region das Rüstzeug für ihre Tätigkeit. Ihr Status wurde aufgewertet durch die Übernahme ins Beamtenverhältnis. Für Pädagoginnen gab es dafür allerdings das sogenannte „Lehrerinnenzölibat“, also die Verpflichtung zur Ehelosigkeit und die Beendigung des Dienstverhältnisses im Fall einer Eheschließung.

Je nach der Ortsgröße wurden acht bis vier Jahrgänge in einem Klassenverband unterrichtet. Sogenannte einklassige „Zwergschulen“ gab es bis zuletzt in Ortschaften mit überschaubarer Größe, wie seit 1929 in Hatterath, zwischen 1938 und 1945 in Niederheid, Kraudorf, Scheifendahl und Schleiden bei Heinsberg sowie in den Selfkantdörfern Hillensberg, Isenbruch und Millen. Die Zunahme der Bevölkerung machte in Kirchdörfern mit circa 500 bis 1000 Bewohnern die Aufteilung der Schulgemeinschaft in eine Unter- und Oberklasse erforderlich. In größeren Dörfern wie Teveren, Scherpenseel und Gillrath wurden Jungen und Mädchen getrennt in insgesamt vier Klassen unterrichtet.

Im Deutschen Reich hatte die Schule die Aufgabe, den künftigen Generationen Werte wie preußisches Pflichtbewusstsein, unbedingte Treue zur Monarchie und auch die Hochachtung vor dem preußischen Militarismus zu vermitteln. Die räumlich entfernt lebenden Repräsentanten der Monarchie wurden den hiesigen Schulkindern unter anderem durch Lieder nahegebracht.

Bildung unterm Hakenkreuz

Nach der nationalsozialistischen Machtergreifung im Jahr 1933 wuchs der Druck auf die Schulen immer mehr. Nachdem einige Pfarrer auch im Heinsberger und Geilenkirchener Land mit Unterrichtsverbot belegt worden waren, stellte die Einführung der „Deutschen Schule“ Ostern 1939 den Höhepunkt einer nationalsozialistischen Bildungspolitik dar. Die Kreuze wurden aus den Klassen entfernt und durch „Führerbilder“ ersetzt.

Unter den Lehrern gab es keine einheitliche ideologische Festlegung. Als überzeugter Nationalsozialist galt unter anderem der Leiter der Frelenberger Volksschule. Seiner ausgeprägten Propaganda war es laut Schulchronik wohl zu verdanken, dass 1935 bereits 100 Prozent der Schüler der Hitlerjugend angehörten. Andere Kollegen traten offiziell der NSDAP bei. Wieder andere offenbarten sich als echte Regimegegner und mussten wiederholt Zwangsversetzungen über sich ergehen lassen.