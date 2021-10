„Initiative Erinnern“ in Geilenkirchen : Wie funktioniert moderne Erinnerungskultur?

Hans Bruckschen hält beim Lichtergang 2018 zum Gedenken der Opfer der Reichspogromnacht eine Rede. Foto: Kurt Sikora

Geilenkirchen Die „Initiative Erinnern“ will das Andenken an die Opfer des Nationalsozialismus in Geilenkirchen lebendig halten. Wie erreicht man die Menschen? Vor allem junge?