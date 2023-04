Ostern im Nazi-Deutschland : Wie Christen im Kreis Heinsberg Ärger mit Nationalsozialisten bekamen

Rückblick in düstere Zeiten: Christen waren nach der Machtübernahme ins Visier der Nationalsozialisten geraten, und im Krieg wurden viele Kirchen - wie auch St. Lambertus in Erkelenz - schwer beschädigt oder sogar völlig zerstört. Foto: Stefan Klassen

Kreis Heinsberg Im Selfkant und in Geilenkirchen kamen Priester und katholische Jugendverbände Ostern 1935 in schwere Konflikte mit den Machthabern. Und auch in der Nachkriegszeit war das Osterfest alles andere als normal.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Willi Goertz

Das Osterfest ließ sich zur Zeit des Nationalsozialismus nicht normal feiern. Die Nationalsozialisten sahen in der christlichen Botschaft eine ernsthafte Gefahr für ihren Totalitätsanspruch. Daher richteten sie ihre Aufmerksamkeit auf in der katholischen Jugendarbeit engagierte Priester, die durch ihren Einfluss bei den Jungen und Mädchen in den Pfarren der gewünschten totalen Erfassung durch die Machthaber im Wege standen – das traf auch Priester im heutigen Kreisgebiet.

So auch den 1892 in Teveren geborenen Pfarrer Wilhelm Plum. 1931 war er als Pfarrer im Selfkanter Ort Havert eingeführt worden. Von Anfang an machte er aus seiner gegen die Nationalsozialisten gerichteten Überzeugung kein Geheimnis. Schon früh boten seine Predigten den Anlass zum Einschreiten der Staatsorgane. So wurde der Pfarrer wiederholt zum Landratsamt nach Geilenkirchen und zur Bezirksregierung nach Aachen zitiert.

Ostern 1935 drohte die Situation zu eskalieren. „Die Lage spitzte sich immer mehr zu“, teilte Pfarrer Plum 1947 dem Bischöflichen Generalvikariat in Aachen mit. „Ich hielt abends um sieben Uhr ein feierliches Komplet zum Abschluss des damals an den Ostertagen üblichen vierzigstündigen Gebets. Messdiener und Kerzenträger waren natürlich in einem Gleichtakt vertreten. Am Schluss der abendlichen Feier gegen 20 Uhr war die Pfarrkirche Havert von einer Polizeikette abgeriegelt – der Messdiener wegen.“ Die Polizei war von einem sogenannten „Freund“ alarmiert worden, weil dieser in dem Gleichschritt der Messdiener eine Konkurrenz für die Staatsjugend sah. „Niemand konnte die Kirche unbehelligt verlassen“, berichtete Pfarrer Plum.

Er geriet in schweren Konflikt mit den Machthabern. Seine drohende Verhaftung verbreitete sich im ganzen Selfkant und wurde auch in einer niederländischen Lokalzeitung thematisiert. In Absprache mit dem Bischof entschied er sich zur Flucht. Einem für den Bereich des damaligen Kreises Geilenkirchen-Heinsberg verfügten Aufenthaltsverbot folgte seine Versetzung nach Wegberg-Beeck, wo Plum 1942 wegen des angeblichen Abhörens von Feindsendern zusammen mit seinen Mitbrüdern erneut zur Zielscheibe nationalsozialistischer Agitationen wurde und für einen kürzeren Zeitraum inhaftiert wurde.

Zeitgleich zu den Auseinandersetzungen 1935 in Havert gerieten auch vier junge Männer aus den Pfarren Hünshoven und Geilenkirchen in Konflikt mit den Nationalsozialisten: Albert Worms, Hermann Wassen, Ludwig Lyne von de Berg und Heinrich Pelzer gehörten der Sturmschar an, ein 1929 gegründeter Bund der katholischen Jugendbewegung.

Ostern 1935 wurde eine Pilgerfahrt nach Rom veranstaltet. In 50 Omnibussen überquerten Jugendliche aus dem ganzen Deutschen Reich die Alpen. Aber die Freude wurde schon in Rom getrübt. Ein Blick in den Völkischen Beobachter, einem nationalsozialistischen Presseorgan, zeigte, dass die Wallfahrt den Machthabern in Deutschland nicht verborgen geblieben war. Ein Gestapospitzel hatte sich unter den katholischen Jungmännern eingeschleust. Bei der Heimfahrt wurden sie an der deutsch-schweizerischen Grenze von der Gestapo empfangen. Ihre gesamten Ausrüstungsgegenstände wurden beschlagnahmt. Von nun an galten alle Teilnehmer für die heimischen Parteibehörden nicht mehr als ein „unbeschriebenes Blatt“. Auch die vier Freunde aus Geilenkirchen wurden von Mitgliedern der Geilenkirchener Ortsgruppe vernommen und in der Folgezeit einer genauen Beobachtung unterzogen. Einer von ihnen verlor deshalb seine Arbeitsstelle.

In der Nachkriegszeit, als die Nationalsozialisten besiegt waren, war österliche Festfreude noch kaum zu erkennen. Die meisten Bürger erlebten das Osterfest 1945 fern der Heimat entweder an Evakuierungsorten in Westfalen, Nord- bzw. Mitteldeutschland. Auch Menschen aus unserer Gegend starben in der Kar- und Osterwoche verlassen und vereinsamt in der Evakuierung oder in Gefangenenlagern. Dazu gehörte Pfarrer Franz Stappers aus Rickelrath bei Wegberg, der wegen angeblichen Hörens von Feindsendern im Oktober 1941 mit einigen Mitbrüdern verhaftet worden war und kurz vor Ostern 1945 im Gefängnis Lüttringhausen bei Remscheid den Strapazen einer mehrjährigen Haft erlag.

Das gesamte heutige Kreisgebiet befand sich Ostern 1945 in alliierter Hand. Die meisten Dörfer boten das Bild von verlassenen Geisterdörfern. Nur wenige Menschen weilten zu Hause. Diese waren wie die ersten Heimkehrer, die in der Karwoche 1945 Geilenkirchen erreichten, mit dem Überlebenskampf oder mit einem provisorischen Neubeginn beschäftigt. Da die meisten Priester sich in der Evakuierung befanden, konnten nur an wenigen Orten Gottesdienste gefeiert werden. Der in Wassenberg untergetauchte katholische Divisionspfarrer Engelbert Hähner, der von den Alliierten im März 1945 zum ersten Nachkriegsbürgermeister ernannt worden war, zelebrierte die Auferstehungsmesse im Marienheim. Nicht nur in Wassenberg, sondern auch in Erkelenz war die Pfarrkirche einem Bombardement zum Opfer gefallen. Kaplan Aegidius Schmalen hatte in seiner Pfarre Stellung gehalten. Im notdürftig erhalten gebliebenen Pfarrhaus wurden zwei Zimmer für den Ostergottesdienst hergerichtet.