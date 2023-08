Menschen mit Behinderung : Sollen Werkstätten Mindestlohn zahlen?

Ein Blick in die Verpackungsabteilung der Werkstatt für Menschen mit Behinderung: Insgesamt arbeiten bei der Lebenshilfe 1200 Frauen und Männer in vier Werkstätten. Foto: lebenshilfe

Heinsberg Mit rund 200 kleinen und großen Unternehmen aus dem gesamten Kreis Heinsberg und darüber hinaus arbeitet die Lebenshilfe zusammen. Dabei werden die 1200 Mitarbeiter mit Behinderung in den Werkstätten von 350 Mitarbeitern - Techniker und Betreuungskräfte – begleitet.

Birgit Voßenkaul ist körperlich und geistig behindert. Seit 38 Jahren arbeitet sie in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Oberbruch. Eigentlich hätte sie nach 20 Berufsjahren in den Ruhestand gehen und Rente beziehen können. Das will sie keinesfalls, auch eine angebotene Arbeitszeitverkürzung von 1,5 Stunden bei vollem Lohnausgleich für alle Beschäftigten hat sie als gewähltes Mitglied des Werkstattrates abgelehnt. Das haben auch andere Mitglieder des Gremiums und ein großer Teil der 1200 Beschäftigten getan. „Die Arbeit gefällt mir, sie macht richtig Spaß. Hier treffe ich auch auf Freunde“, sagt sie und weist auf begleitende Angebote hin: „Tanzen und Sport werden hier angeboten, man kann auch in einer Band spielen. Hier, in der Werkstatt, ist immer was los“, sagt sie. Das bestätigt Edgar Johnen, Geschäftsführer der Lebenshilfe Heinsberg: „Für viele ist die Werkstatt ihr Lebensinhalt.“

Vier Werkstätten führt die Lebenshilfe derzeit im Kreis Heinsberg: Zwei Betriebe in der Richard-Wagner-Straße in Heinsberg, eine Werkstatt in der Heinsberger Borsigstraße und eine im Erkelenzer Gewerbegebiet Gipco. „Von den 1200 Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung sind viele schwerst mehrfach behindert, einige werden mit Sonden ernährt. Und trotzdem schaffen manche den Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt“, sagt Geschäftsführer Edgar Johnen und macht den Unterschied zum ersten Arbeitsmarkt deutlich: „Ein Unternehmen hat einen Auftrag und sucht sich die Fachkräfte, um den Auftrag zu erfüllen. Bei uns ist es umgekehrt: Es kommen Menschen zu uns, und wir suchen die passenden Aufträge.“ Mit rund 200 kleinen und großen Unternehmen aus dem gesamten Kreis Heinsberg und darüber hinaus arbeitet die Lebenshilfe zusammen. Dabei werden die 1200 Mitarbeiter mit Behinderung von 350 Mitarbeitern – Techniker und Betreuungskräfte – begleitet.

Birgit Voßenkaul arbeitet in der Montage- und Verpackungsabteilung. Hier schraubt sie Scharniere zusammen, die für die Installation von Fenstern und Türen benötigt werden und verrichtet Klebearbeiten für die Herstellung von Zigarettenfiltern. „Wir haben aber auch eine große Metall- und Holzverarbeitung, Küchenmodulbau, Elektromontage und Aktenvernichtung auf Bankenniveau für Firmen und Privatkunden. Unsere Abteilung für Landschaftspflege ist auf Sportplätzen, städtischen Anlagen und auf Firmengrundstücken im Einsatz. Und in unserer Küche werden täglich 2000 Essen für den Eigenbedarf in den Werkstätten, aber auch für Schulen und Kitas zubereitet“, beschreibt Johnen die Vielfalt der Arbeiten. „Wir haben Arbeiten für Menschen, die nur leichten Anforderungen gewachsen sind. Wir verrichten aber auch komplexe Arbeiten, beispielsweise in der Elektromontage“, sagte er weiter. 95 Prozent der Arbeit ist Auftragsarbeit, fünf Prozent entstehen aus eigenen Initiativen wie beispielsweise Vogelhäuschen und Ketten. Mittlerweile arbeiten auch Angehörige der Werkstatt nicht in der eigenen Einrichtung, sondern in Firmen der Region: „Eine 15 Mitarbeiter starke Gruppe arbeitet bei einem Autozulieferer. Dabei wird sie von uns genauso betreut wie in der Werkstatt“, versichert der Geschäftsführer.

„Gut ist, dass wir hier die Abteilungen wechseln können, wenn uns eine Arbeit nicht liegt oder gefällt. Auch diejenigen, die außerhalb der Werkstatt arbeiten und nicht zurechtkommen, können jederzeit zurückkommen“, betont Birgit Voßenkaul. Dies betont auch Edgar Johnen: „Wir haben eine Aufnahmeverpflichtung für den Kreis Heinsberg.“

Alle Beteiligten sind sich einig: Es geht in erster Linie um die gleichberechtigte Teilhabe der Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben und an der Arbeitswelt und um die Förderung von motorischen und kognitiven Fähigkeiten bis hin zur möglichen Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt.

Birgit Voßenkaul, Mitglied des Werkstattrates, und Geschäftsführer Edgar Johnen präsentieren die Angebote, die nicht durch Auftragsarbeit entstanden sind. Foto: MHA/Udo Stüßer