In Geilenkirchen und Wassenberg : Wenig Interesse am School & Fun-Ticket für 14 Euro

Sogar mit dem Zug hätten Schüler in ihrer Freizeit mit dem School & Fun-Ticket fahren können. Foto: MHA/Udo Stüßer

Geilenkirchen/Wassenberg Für 14 Euro im Monat eine Bus- und Zugkarte, die Schüler am Abend, an den Wochenenden und in den Ferien nutzen können: Bei den Geilenkirchenern und Wassenbergern Eltern ist das Interesse gering.