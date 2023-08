Fasanen-Fan : Warum Hubert Jütten 19 große Vogelkäfige im Garten hat

Wenn die Presse kommt, gibt es Banane. So bekommt Hubert Jütten die Tiere vor die Kamera. Foto: Karl-Heinz Hamacher​

Gangelt-Birgden Die Leidenschaft für Fasane ist groß bei Hubert Jütten aus Birgden. Hinter seinem Haus hat er 19 Volieren, in denen er die Tiere züchtet.

„Man kennt sie alle!“ So beschreibt Hubert Jütten aus Birgden seine Eindrücke einer Reise nach Thailand vor einigen Monaten, wo in den Nationalparks Hühnervögel – speziell Fasane – besichtigt wurden. Es gibt eben echte Enthusiasten rund um diese Vögel und die haben eine Organisation, die World Pheasant Association (WPA) gegründet.

In Deutschland ist die Vereinigung seit 1978 aktiv, hat rund 400 Mitglieder und Hubert Jütten ist da nicht nur im Vorstand, sondern glänzt auch immer wieder mit Fachartikeln, die meist hühnerspezifisch sind, sich aber auch um die juristische Seite dieses Hobbys drehen. Ist das noch Hobby, wenn man nahezu das komplette Grundstück mit Volieren, also großen Vogelkäfigen, zugebaut hat?

Hinter dem Haus der Jüttens auf der Bahnhofstraße hätte man locker auch einen Tennisplatz bauen können. Auf rund 600 Quadratmetern finden sich 19 Volieren. Noch in Kirchhoven lebend, kam Hubert Jütten als Zehnjähriger mit dem Ziergeflügel des Nachbarn in Berührung. „Da bin ich immer gucken gegangen“, und irgendwann haben seine Eltern ihm erlaubt, sich zwei Goldfasanen anzuschaffen. „Das ging damals gegen Gartenarbeit“, lacht Jütten heute über diese Zeiten, als der Grundstein für seine Leidenschaft gelegt wurde.

1979 haben die Jüttens dann in Birgden gebaut. „Die Voliere waren eher fertig als das Haus“, umschreibt er die Prioritäten. Nun ist es für Hühnervögel nicht unnormal, auf Sandboden zu leben. „Das war aber für mich nicht naturnah“, so Jütten, der sich zu dieser Zeit intensiv mit alternativen Haltungsformen beschäftigte und mit Fachleuten hierzu in Kontakt stand. Mit und mit wurden die Volieren mit einheimischen Laubgehölzen ebenso wie mit Thujas, Ziergräser, Nadelbäumen, Zypressen, Rhododendron, Kirschlorbeer, Bambus und Ähnlichem bestückt.

Das bedeutet natürlich rund um die Zucht und Pflege der Tiere einen zusätzlichen Arbeitsaufwand. Sind es üblicherweise rund zwei Stunden täglich, die der 68-jährige ehemalige Bankkaufmann rund um die Tiere zu tun hat, ist das nicht alles. „Zweimal im Jahr wird rigoros zurückgeschnitten“, erzählt er. Hinzu kommt die Arbeit für den Verband.

Herausgekommen sind Volieren für sechs verschiedene Arten an Hühnervögeln, die individuell und geschmackvoll gestaltet sind und den Tieren gute Rückzugsmöglichkeiten bieten. Wenn Hubert Jütten von seinen diversen Hühnervögeln redet, kommt er regelmäßig ins Schwärmen und jongliert da mit Namen, die dem Freund von Fasan im Römertopf nun so gar nicht geläufig sind. Viele kommen eben ursprünglich aus Asien oder Südamerika.

Rechts ganz klar ein Hühnervogel, links das soll ein Lama sein. Buchsbaumfiguren gibt es rund 40 bei den Jüttens. Foto: Karl-Heinz Hamacher​

Daher waren ihm nach langjähriger intensiver Beschäftigung mit dem Thema auch die Hühnervögel in Thailand bekannt, zu denen er gereist ist. Seine Reisegruppe wurde darauf aufmerksam gemacht, dass es die Möglichkeit gibt, ein Rubinkehlchen auf seinem Zug zu beobachten. „Gut, es war kein Hühnervogel, aber das haben wir halt mitgenommen“, so Jütten, der dann mit seinen Mitstreitern eine andere Art Vogelliebhaber kennenlernte. Von Tarnzelten geschützt waren da viele Vogelbeobachter mit allerfeinster Fototechnik unterwegs, um ein Bild von dem Vogel in der Größe einer Nachtigall zu bekommen.

Hubert Jütten kommt immer wieder darauf zu sprechen, wie wichtig ihm die art- und naturgerechte Haltung seiner Tiere ist. Grundsätzlich werden zwei Eier gelegt; Zuchterfolge sind nicht selten. Dabei ist es ihm wichtig, die Wildform der Vögel zu erhalten. Mutationen gebe es bei ihm keine. Es seien die privaten Züchter, die bei der artreinen Erhaltung eine entscheidende Rolle spielen. Durch die Erhaltungszucht und Unterstützung von Artenschutzprojekten in den Ursprungsländern trage er mit der WPA zum Schutz vieler bedrohter Hühnervögel bei.

Bedroht ist ja seit einigen Jahren auch der Buchsbaum in der Art, wie er in vielen Gärten landauf landab vorkommt. Schon sein Vater und Großvater haben diese Gewächse gezüchtet und zu Figuren geschnitten. Teilweise sind die in Jüttens Garten aus den Familienbeständen über 100 Jahre alt. Tiere (Hühnervögel), Schiffe, Fabelwesen: „Es ist aber auch eine Frau dabei, an der ich immer noch arbeite“, schmunzelt Hubert Jütten, der sich nach der Arbeit in den Volieren zusammen mit seiner Frau auch noch aufmachen muss, der Buchsbaumzünsler Herr zu werden.