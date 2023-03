Streit eskaliert : Vier Verletzte bei Messerangriff in Asylunterkunft

Vier Verletzte bei Messerangriff in Asylunterkunft

Geilenkirchen Bei einem Streit zwischen Bewohnern einer Geilenkirchener Asylunterkunft zog ein Mann plötzlich ein Messer. Die Polizei nahm den Angreifer in Gewahrsam.

Ein 21-jähriger Mann hat in einer Geilenkirchener Unterkunft für Asylbewerber drei Männer und sich selbst mit einem Messer verletzt. Die Tat ereignete sich am Freitag (17. März) gegen 23 Uhr auf dem Gelände an der August-Thyssen-Straße.