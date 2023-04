Elektromobilität : Verwaltung soll Investor für mehr Ladesäulen für Geilenkirchen suchen

Am Geilenkirchener Rathaus können Besucher ihr E-Auto aufladen. Nach Ansicht der Bürgerliste müssen allerdings mehr Ladesäulen in die Stadt. Foto: zva/Udo Stüßer

Geilenkirchen Wenn mehr Elektroautos auf den Straßen fahren, werden auch mehr Ladesäulen benötigt. Doch nach Ansicht der Bürgerliste fehlen diese in Geilenkirchen. Deshalb fordert die Bürgerliste, dass die Verwaltung einen Investor sucht.

Dass die Zahl der Zulassung von E-Autos steigen würde, war bereits vor Jahren abzusehen. Deshalb hat die Bürgerliste bereits in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung im Juni 2019 die Erstellung eines „Masterplans zum Aufbau von E-Ladestationen im gesamten Stadtgebiet Geilenkirchen“ beantragt. Dabei sollten geeignete Flächen für den Aufbau von weiteren Ladestationen unter Berücksichtigung des zu erwartenden Bedarfs ermittelt werden. „Dieser Antrag kam damals nicht zur Abstimmung, da die Verwaltung ausführte, dass mit den damals vorhandenen Ladesäulen der aktuelle und prognostizierte Bedarf bereits mehr als gedeckt sei. Lediglich eine Unterversorgung am Standort Bahnhof Lindern wurde bereits damals eingeräumt“, erklärt Christian Kravanja. Diese Unterversorgung in Lindern sei bis heute nicht abgestellt. Zudem bezweifelt Kravanja, „dass die vorhandene Ladeinfrastruktur den Bedarf ausreichend und ortsnah deckt“. Viele Städte hätten bereits einen Plan für den Ausbau des Ladenetzes. „Wir in Geilenkirchen jedoch wissen nichts von einem Plan oder von irgendwelchen Ideen“, kritisiert er.