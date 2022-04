Feuer am Karfreitag : Verdacht auf Brandstiftung im Musikpark

Die Feuerwehr war mit über 60 Einsatzkräften vor Ort. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Geilenkirchen In der ehemaligen Großraumdisco Musikpark in Geilenkirchen hat es am Karfreitag gebrannt. Es gebe den Verdacht auf Brandstiftung, heißt es von der Feuerwehr.