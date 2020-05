Kostenpflichtiger Inhalt: Camping und Ferienwohnungen : Die Deutschen entdecken den Urlaub im Inland

Solch prall gefüllte Campingplätze sind derzeit in der Region noch ein Wunschbild aus der vergangenen Sommersaison. Doch langsam kommt wieder Bewegung in die Szene und die Buchungen nehmen zu. Foto: dpa/Frank Molter

Kreis Heinsberg Die Campingplätze und Ferienwohnungen in Nordrhein-Westfalen dürfen wieder Gäste empfangen. Es herrscht großer Andrang – allerdings nicht überall. Ein Blick auf die Plätze im Kreis Heinsberg.

Ob, wie und wann die Deutschen dieses Jahr Urlaub im Ausland machen können, steht noch nicht sicher fest. Der Urlaub im Inland allerdings ist möglich. In vielen Teilen Deutschlands, etwa in Rheinland-Pfalz, dürfen Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze wieder Gäste aufnehmen. Auch in Nordrhein-Westfalen dürfen seit Montag wieder Hotels öffnen, bereits seit dem 11. Mai dürfen Ferienwohnungen und -häuser sowie Campingplätze Touristen aus dem Inland aufnehmen.

Vor allem die Campingplätze in NRW erleben einen großen Ansturm. Das Himmelfahrts-Wochenende habe schon immer zu den Spitzenzeiten gehört, sagt Leo Ingenlath, der Vorsitzende des Bundesverband der Campingwirtschaft NRW mit 130 Mitgliedsunternehmen. „Aber was in diesem Jahr abgeht, ist der Wahnsinn.“ Die Plätze seien landesweit so gut wie ausgebucht. Und auch für den Sommerurlaub gingen jetzt schon Buchungen ein.

Den Andrang spürt auch der Campingplatz „Amici Lodges“ in Wassenberg-Effeld, der seit dem 11. Mai wieder geöffnet hat: Die kommenden Wochenenden sind dort bereits ausgebucht. Und manch ein Campingplatz kommt mit den vielen Anfragen kaum zurecht. So heißt es auf der Internetseite des Eifeler Campingplatzes „Camp Hammer“ in Simmerath: „Wir sind mit der Flut an Fragen/Anfragen überfordert. Wir entschuldigen uns jetzt schon für die untergegangenen, nicht beantworteten oder im Junk Mail Ordner gelandeten Fragen, die wir nicht beantwortet haben.“

Stammbesuch aus Ausland bleibt weg

Doch nicht überall strömen die Anfragen herein. Ganz anders als in Wassenberg-Effeld sieht es zum Beispiel beim Wohnmobilstellplatz in Gangelt aus. Dort stehen momentan drei Wohnmobile. Von einem Ansturm ist hier noch nicht viel zu merken. Zwölf Reservierungen gibt es für die kommende Woche, erzählt der Leiter des Stellplatzes Ali Mouhmmad. Allerdings gebe es zahlreiche Anrufe aus Belgien, Frankreich und den Niederlanden.

Die meisten Gäste des Wohnmobilstellplatzes kommen normalerweise aus diesen Nachbarländern. Doch zurzeit dürfen Besucher aus dem Ausland laut Coronaschutzverordnung nicht aufgenommen werden. „Sobald Touristen aus Belgien und den Niederlanden wieder erlaubt sind, ist hier alles voll“, ist sich Mouhmmad sicher.

Bisher nur wenig Andrang am Wohnmobilstellplatz in Gangelt. Doch das könnte sich bald ändern, glauben Gangelts Bürgermeister Bernhard Tholen (r.) und der Leiter des Wohnmobilstellplatzes Ali Mouhmmad. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Seit Freitag hat der Wohnmobilstellplatz in Gangelt wieder geöffnet. Noch am selben Abend waren die ersten zwei Besucher da. Natürlich wurde streng auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen geachtet. Die ersten Besucher mussten noch in ihren Wohnmobilen duschen, da die Sanitäranlagen gesperrt waren. Am Samstagvormittag erreichte dann die neue Coronaschutzverordnung die Gemeinde Gangelt. Jetzt dürfen die Duschräume genutzt werden, da es sich um Einzelkabinen handelt. Davon hat der Stellplatz in Gangelt für Männer und Frauen jeweils zwei. Bis in die Dusche müssen die Urlauber aber einen Mundschutz tragen.

45 Plätze hat der Wohnmobilstellplatz in Gangelt insgesamt. Im Moment wird aber pro zwei Plätze ein Wohnmobil aufgestellt. „Sollte der Andrang größer werden, haben wir auch die Möglichkeit, die Wohnmobile so aneinanderzustellen, dass die Bewohner zu entgegengesetzten Seiten aussteigen“, erläutert Gangelts Bürgermeister Bernhard Tholen. So ließen sich die Hygienemaßnahmen leicht einhalten. „Der Wohnmobilstellplatz ist ein regelbarer Bereich“, sagt Tholen. Die Regelungen der Coronaschutzverordnung seien hier noch relativ einfach umzusetzen, im Gegensatz etwa zu dem Freibad, das nebenan liegt und bei dem es viel größere praktische Probleme gebe.

Auch in dem Wohnmobilstellplatz anliegenden Infocenter, dem Minigolfplatz und dem Café, die mittlerweile auch wieder geöffnet haben, sind die Coronavirus-Schutzmaßnahmen recht leicht umzusetzen. Und so beginnt auch dort wieder der Betrieb.

Für die Gäste des Wohnmobilstellplatzes natürlich sehr praktisch: So können sie nach einem Spaziergang eine Tasse Kaffee trinken oder eine Runde Minigolf spielen, freut sich der Bürgermeister. Und das Angebot wird genutzt: Fast 80 Besucher hatte der Minigolfplatz am Sonntag. Natürlich gelten auch hier alle Regeln, von Mundschutzpflicht über ausreichende Desinfektion bis zu vorgeschriebenem Abstand.

Kaum Urlauber in Ferienwohnungen

Im Gegensatz zu Campingplätzen, die vom ersten Tag an genutzt wurden, scheinen Urlauber die Ferienwohnungen in der Heinsberger Region noch nicht im Blick zu haben. Im Gespräch mit Vermietern in Übach-Palenberg und Gangelt zeigt sich überall das gleiche Bild: Anfragen von Touristen gibt es noch keine. Bereits gebuchte Unterkünfte sind meist bis in den September hinein storniert worden. Wer Glück hatte, konnte seine Wohnung stattdessen an einen Monteur vermieten, manchmal sogar den gesamten Sommer lang.