Zusammenstoß in Kreuzung : Übach-Palenberger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Zusammenstoß in Kreuzung

Alle Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht (Symbolfoto). Foto: dpa/Boris Roessler

Geilenkirchen Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind ein 67-Jähriger lebensgefährlich und seine vier Jahre ältere Beifahrerin schwer verletzt worden.

Der 67-jährige Mann aus Übach-Palenberg war am Montag gegen 16.25 Uhr mit seinem Auto in Geilenkirchen auf dem Reitweg in Richtung der Taverner Heide unterwegs, zusammen mit seiner 71-jährigen Beifahrerin.