Übach-Palenberger bei TV-Spielshow : „Manchmal muss man etwas Verrücktes tun, um den Kopf freizubekommen.“

100 Kandidatinnen und Kandidaten treten in 99 Spielen gegeneinander an. Einer von ihnen: Torsten Knops aus Übach-Palenberg. Wie weit wird er kommen? Foto: Sat 1

Übach-Palenberg Ausnahmesituationen, großes Glück und emotionaler Nervenkitzel – so hat Torsten Knops aus Übach-Palenberg seine Teilnahme an der Sat 1-Spielshow „99 – Eine:r schlägt sie alle“ erlebt. Wie kam es dazu?

Es gibt Momente im Leben, da muss man die ausgetretenen Pfade verlassen und mal etwas Verrücktes machen. Nochmal Kind sein. Etwas riskieren. Und Spaß haben, ohne daran zu denken, was die anderen sagen. Was für Kerstin Knops, die eher ein rationaler Mensch ist und gerne alles plant, so gar nicht das richtige ist, trifft umso mehr auf ihren Mann Torsten zu. „Das ist so voll Torsten“, sagt Kerstin immer, wenn es darum geht, aus dem Alltag auszubrechen und etwas Neues auszuprobieren. Torsten läuft Marathon, gerne auch im Karnevalskostüm in Köln, engagiert sich im Schützenverein, stand schon auf der Theaterbühne und ist nun am Montag in der Sat 1-Spielshow „99 – Eine:r schlägt sie alle“ zu sehen.

Torsten Knops ist 52 Jahre alt, Familienvater, stammt aus Alt-Merkstein, lebt seit 13 Jahren in Übach-Palenberg und arbeitet als kaufmännischer Angestellter bei Misereor in Aachen. Als er in der Coronazeit die erste Staffel der neuen 99er-Spielshow sieht, bei der 100 Kandidatinnen und Kandidaten in verschiedenen Spielen gegeneinander antreten, fand er sie gleich interessant: „Bei den 99 Spielen ist von allem etwas dabei, Sport, Wissen, Geschicklichkeit, Glück. Das fand ich toll.“ Die zweite Staffel im vergangenen Jahr schaut Torsten gemeinsam mit seiner Frau. „Zu der Zeit lief es einfach nicht rund, familiär kam einiges zusammen, und mir stand der Kopf bis oben voll. Da habe ich gesehen, dass man sich für die nächste Runde der Show bewerben konnte und habe meine Frau gefragt, was sie davon hält.“

Sein Namensschild hat Torsten Knops als Erinnerung mit nach Hause genommen. Wenn seine Freunde zum gemeinsamen TV-Gucken kommen, wird er es noch einmal tragen. Foto: MHA/Simone Thelen

„Normalerweise hätte ich abgewunken“, gibt Kerstin Knops zu. „Es ist ja nicht so, dass mein Mann sich nicht auch hier zu Hause austoben könnte. Wir haben zum Beispiel einen großen Garten, wo immer etwas zu tun ist. Aber weil ich wusste, dass er sich dringend den Kopf einmal durchpusten lassen musste, habe ich einfach nur gesagt: ‚Ja, mach das.‘“

So etwas lässt sich Torsten nicht zweimal sagen. Noch nie hat er bei so etwas mitgemacht. Ein Grund für ihn, es auszuprobieren. Er bewirbt sich sofort bei der zuständigen Casting-Agentur – und dann geschieht monatelang nichts.

Im Sommer 22 macht sich Familie Knops dann auf eine Deutschland-Reise. Gerade in Hamburg angekommen, klingelt das Telefon: Sie sind eine Runde weiter, bitte beantworten Sie einen Fragebogen. Das macht Torsten Knops, mailt seine Antworten, und in der darauffolgenden Woche, die Familie ist mittlerweile in Berlin angekommen, kommt der nächste Anruf: Bitte schicken Sie uns ein Bewerbungsvideo. „Auf einem Spielplatz neben unserem Hotel haben wir dann gedreht. Und der Produktionsfirma hat das Video offensichtlich gefallen. Eineinhalb Monate später kam die Nachricht: Sie sind dabei!“

Das ist der Moment, in dem sich Torsten Knops fragt, worauf er sich da nur eingelassen hat. 18 Tage Urlaub müssen für die Dreharbeiten eingeplant werden, 18 Tage lang müssen die Kandidaten unter sich bleiben und sind von ihren Familien getrennt. Es fliegt zwar bei jedem Spiel jemand raus, der dann nach Hause fahren muss, aber man weiß ja vorher nicht, wie weit man kommt. „Mein Ziel war es nur, nicht als erster gehen zu müssen.“

Für die Spiele der Show müsse man nicht besonders sportlich oder schlau sein, verrät Torsten Knops. „Manchmal braucht man Glück, manchmal muss man geschickt sein, manchmal sind es Spiele, die auch auf einem Kindergeburtstag gespielt werden. Wo meine Stärken liegen, kann ich gar nicht sagen. Ich dachte mir nur, es wird wohl immer jemanden geben, der noch ein bisschen schlechter ist als ich.“

Seine größten Feinde sind dann aber nicht die Mitspieler, sondern die Zeit und der Druck, unter denen man steht. „Wenn man sieht, dass immer mehr Kandidaten eine Aufgabe schon geschafft haben, während man sich selbst immer noch abmüht, wird man nervös. Ich hätte nie gedacht, dass mich diese Show emotional so mitnehmen würde. Von himmelhochjauchzend bis zu Tode betrübt – es waren einige krasse Momente für mich dabei. Wegen des ständig herrschenden Gruppendrucks stand den Kandidaten sogar eine Psychologin zur Seite.“

Gerade diese Extremsituationen sind es, die Torsten Knops nun – kurz vor der Ausstrahlung – nervös machen. „Wir durften selbst noch nichts, außer dem Trailer, sehen. Wer weiß, ob die Produzenten gerade jene Szenen, wo man total mitgenommen ist, zeigen werden?“ „Die werden sie zeigen!“, ist sich Ehefrau Kerstin sicher. „Aber das macht doch nichts. Natürlich will jeder so etwas sehen. Aber Torsten hat von allen Seiten so viel Zuspruch bekommen, dass wir total begeistert sind.“

Im TV Die erste Folge läuft am Montag Wie weit Torsten Knops bei „99 – Eine:r schlägt sie alle“ gekommen ist, oder ob er vielleicht sogar als letzter den Sieg und damit 99.000 Euro davongetragen hat, darf er noch nicht verraten, auch nicht, in welchen Spielen er antreten musste. Wer sich die Show ansehen möchte, kann das aber am kommenden Montag, 21. August, um 20.15 Uhr auf Sat 1, oder vorab als Abonnent von Joyn. Es gibt insgesamt fünf Folgen mit jeweils 20 Spielen.

Am Sonntagnachmittag kann man die erste Folge der Spielshow schon auf Joyn sehen. Da hat sich Familie Knops gedacht, sie lädt ein paar Freunde ein, um sich das gemeinsam anzusehen. Doch es kommt, wie es kommen musste, wenn man einen so „verrückten Ehemann“ (Kerstin Knops) hat. Aus ein paar Freunden werden plötzlich 50 Gäste, die es sich in Haus und Garten in Übach-Palenberg gemütlich machen werden. Tochter Pauline hat ein paar Spiele vorbereitet. „Alle sollen Spaß haben“, meint Torsten Knops. Und Kerstin Knops stimmt zu: „Das Leben ist doch schon ernst genug. Man hört so viel Negatives. Da muss man die Feste eben feiern, wie sie fallen.“

Für seine Teilnahme bei der Show bewundert Kerstin Knops ihren Ehemann sogar ein wenig: „Ich finde, es ist auch ein tolles Vorbild für unsere Tochter, dass man eben auf seinem Lebensweg auch einmal nach rechts und links schauen und immer das machen sollte, woran man Spaß hat. Dann bleibt nämlich auch der Kopf gesund. Und das ist ganz wichtig.“