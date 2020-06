Kostenpflichtiger Inhalt: Real gehört nun SCP Group : „Wir hängen total in der Luft“

Keiner weiß, wie es mit dem Real-Markt in Übach-Palenberg weitergeht. Die Ungewissheit zerrt an den Nerven der Mitarbeiter und macht sie teilweise sogar krank. Foto: MHA/Michèle-Cathrin Zeidler

Übach-Palenberg/ Heinsberg An der Kaffeemaschine im Pausenraum der Real-Filiale Übach-Palenberg gibt es derzeit nur ein Thema: Wie geht es für die Mitarbeiter nach dem offiziellen Verkauf der SB-Warenhauskette an den russischen Investor SCP weiter? „Wir wissen nichts. Die Stimmung ist am Boden“, heißt es aus Kreisen der Mitarbeiter.