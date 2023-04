Zweite Bürgerwerkstatt : Wie Palenberg umgestaltet werden könnte

Übach-Palenberg Während bei der ersten Bürgerwerkstatt Stärken und Schwächen des Stadtteils diskutiert wurden, konnten nun schon konkretere Pläne besprochen werden: von einem Grünband über die Neugestaltung der Karlskapelle bis zur Aufwertung des Place des Rosny-sous-Bois.

Eines darf man gewiss sagen: Die Stadt hat sich auf den Weg gemacht – nicht nur in Bezug auf die Neugestaltung des Stadtteils Palenberg, auch Übach wird in einem zweiten Schritt in Angriff genommen. Die Bürgerwerkstatt ist Teil eines Prozesses, aus dem ein Integriertes Handlungskonzept zunächst für Palenberg und später auch für Übach entwickelt wird. Der Rat wird sich in Bezug auf Palenberg bereits nach der Sommerpause mit diesem Handlungskonzept befassen. Das fertige Konzept wird konkrete Maßnahmen in Bezug auf den Stadtteil Palenberg beinhalten, die in den nächsten fünf bis acht Jahren umgesetzt werden sollen.