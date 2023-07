Grundstück des ehemaligen Kindergartens : Was ist an der Hügelstraße in Marienberg geplant?

Was ist an der Hügelstraße in Marienberg geplant?

Wird am ehemaligen Kindergarten an der Hügelstraße in den Wald hineingebaut, wie es manche Marienberger befürchten? Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Übach-Palenberg Am ehemaligen Kindergarten an der Hügelstraße wird gebaut. Manche Anwohner machen sich Sorgen um das anliegende Waldstück.

So womöglich auch bei Cornelia Helm. Seit 17 Jahren wohnt sie in Marienberg. Sie fürchtet, dass die Natur unter den vielen Baumaßnahmen zu leiden hat. „Ich halte es 2023 einfach für ein Verbrechen, intakte Natur nicht zu schützen und zu schonen“, sagt sie. So war sie auch alles andere als begeistert, als sie die Baustelle am ehemaligen Kindergarten in der Hügelstraße bemerkte. Sie liegt direkt an den Bäumen des Waldstücks zwischen Hügelstraße und Schulstraße. Was bedeutet das für die Natur? „Ich akzeptiere nicht, dass der Wald weiteren Wohnungsbau in seinen Grenzen und unmittelbar ihm gegenüber ertragen muss“, sagt sie.