Sperrung der Wurmbrücke : Zweibrüggen – das geteilte Dorf

Die Wurm teilt Zweibrüggen in zwei Teile. Da die Brücke derzeit gesperrt ist, kommt man momentan nur auf Umwegen zu den Nachbarn auf der anderen Seite. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Übach-Palenberg Der Neubau der Wurmbrücke in Zweibrüggen wird länger dauern als geplant. Durch die Sperrung ist der Ort momentan in zwei Teile getrennt. Was das für die Bewohner bedeutet.

Seit dem 24. Oktober 2022 ist die Wurmbrücke in Zweibrüggen gesperrt. Dort gibt es seitdem kein Durchkommen – nicht für Autos, nicht für Fahrradfahrer und auch nicht für Fußgänger. Die Brücke wird neu gebaut, da gravierende Mängel festgestellt worden waren. Doch die Arbeiten haben sich verzögert. Eigentlich sollte die Brücke Ende August fertiggestellt sein. „Aufgrund der anhaltend unbeständigen Witterung, die die notwendigen Abdichtungsarbeiten aktuell etwas verzögert, ist die ehemals prognostizierte Fertigstellung bis Ende August 2023 leider nicht realisierbar“, teilt Pressesprecherin Jutta Gündling auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Man sei aber zuversichtlich, dass die Arbeiten im Herbst abgeschlossen werden können.

Die Brückensperrung teilt gegenwärtig das Dorf in der Mitte. Wo man in Zeiten vor der Sperrung in wenigen Sekunden zu den Nachbarn auf der anderen Flussseite gehen konnte, braucht man jetzt 15 Minuten zu Fuß, wenn man zügig geht. Eine alternative Überquerung für Fußgänger ist für die Zeit der Sperrung nicht geschaffen worden. Die Stadt Übach-Palenberg hatte diese Option zwar geprüft, aus Kostengründen aber darauf verzichtet. Die nächste Brücke für Fußgänger liegt knapp 750 Meter südlich der Wurm entlang. Mit dem Auto muss man drei Kilometer Umweg fahren, um in den anderen Zweibrüggenteil zu kommen.

„Manche Leute habe ich seit der Sperrung nicht mehr gesehen“, erzählt die Zweibrüggenerin Roswitha Kahlert. Zum Martinsfest, das das Dorf immer im November mit Feuer und Backaktion im historischen Backhaus zusammen feiert, kamen vergangenes Mal weniger Leute. Auch an Silvester haben sich manche Nachbarn nicht gesehen, die sonst auf der Straße aufs neue Jahr anstoßen.

Doch insgesamt haben die Bewohner sozial nicht unter der Sperrung gelitten, sagen sie. „Es gab keinen Bruch in der Dorfgemeinschaft“, sagt Martin Heinrichs. „Gelitten haben wir nicht, aber vieles war schwieriger“, stimmt Kahlert ihm zu. Was die Zeit ohne Brücke für die Zweibrüggener bedeutet, ist auch für jeden Bewohner unterschiedlich. Für die einen war es eine ruhige Zeit, ohne Durchgangsverkehr. Wer näher an der Baustelle wohnt, wird die Monate hingegen als sehr laut in Erinnerung behalten. Beim Abriss der alten Brücke klapperte bei Anwohnern das Geschirr im Schrank, so erzählen sie.

Auch wenn es keinen Durchgangsverkehr mehr gab, kamen dennoch oft Besucher in das Dorf – vor allem, weil sie sich verirrt hatten. Besonders Hochzeitsgäste, die auf der Suche nach dem Standesamt im Schloss Zweibrüggen auf der falschen Flussseite gelandet sind, habe man oft angetroffen, erzählen Anwohner. Ihnen mussten sie dann regelmäßig den Weg erklären. Auch Touristen auf dem Fahrrad standen häufig verwirrt vor der Absperrung. Schließlich verläuft der überregionale Radwanderweg „Grünroute“ durch Zweibrüggen. Der Knotenpunkt 62 liegt inmitten des abgesperrten Bereichs. Was in letzter Zeit auch zur Verwirrung beigetragen haben könnte: Die Sperrung der Wurmbrücke wird nicht mehr auf Google-Maps angezeigt. Lange war sie dort eingetragen.

Die Sperrung der Wurmbrücke wird länger dauern als ursprünglich geplant. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Was viele Zweibrüggener aber sehr vermissen, ist der gesperrte Wurmrandweg in Richtung Naherholungsgebiet. „Wir sind hier fast jeden Tag spazieren gegangen“, sagt Berti Davids-Heinrichs, „das fehlt uns sehr.“ Jetzt müssen sie einen Umweg an der befahrenen Landstraße entlanggehen, um ins Naherholungsgebiet zu kommen, statt den ruhigen Weg inmitten der Natur.

Die Zweibrüggener freuen sich daher auf die Zeit, wenn die Brücke fertiggestellt ist. „Dann wollen wir ein Vereinigungsfest feiern“, sagt Roswitha Kahlert. Aber manche Anwohner haben auch Sorgen. Denn wenn die Brücke fertig ist, kann auch wieder Schwerlastverkehr durch das Dorf fahren. Sie befürchten, dass es dann wegen durchrollender Lkw lauter und gefährlicher wird. Hinzu kommt: Sollte die Baustelle an der Wurmbrücke in Marienberg noch bestehen, wenn Zweibrüggen wieder frei ist, wird der Verkehr im Ort wohl deutlich ansteigen. Denn diesen Umweg nimmt man womöglich lieber in Kauf, als zwei Ampelphasen an der Baustelle in Marienberg zu verbringen.