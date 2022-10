Umweltschutz : Viel Arbeit mit der neuen Deckel-Richtlinie der EU

Noch kann man bei manchen Plastikflaschen den Deckel ganz abmachen. Doch das wird sich bald ändern. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Rolf Vennenbernd

Interaktiv Übach-Palenberg/Weißenfels Bis Juli 2024 müssen laut EU-Richtlinie die Deckel an Plastikflaschen fest mit der Flasche verbunden sein. Was sich nach einer Kleinigkeit anhört, bedeutet viel Aufwand für die Flaschenhersteller. Ein Beispiel aus Übach-Palenberg.

Wer in letzter Zeit eine Flasche Fanta, Sprite oder Coca-Cola gekauft hat, sie aufgeschraubt hat und den Deckel weglegen wollte, wird überrascht worden sein. Denn der Deckel ist seit kurzer Zeit fest mit dem Flaschenhals verbunden und lässt sich nicht abnehmen. Immer häufiger werden Kunden jetzt auf Plastikflaschen treffen, deren Verschluss sich nicht abmachen lässt. Das ist für diejenigen, die gerne direkt aus der Pulle trinken, nicht allzu praktisch. Denn der Deckel ist im Weg. Doch die Flaschenhersteller machen diese Änderung aus einem guten Grund: Sie müssen es.

Laut einer EU-Richtlinie müssen alle Plastikflaschen von einer Größe bis zu drei Liter ab dem 3. Juli 2024 einen Deckel haben, der an dem Behälter befestigt ist. So will man vermehrt zum Umweltschutz beitragen. Flaschenhersteller sind jetzt dabei, ihre Produktion entsprechend umzustellen. So auch der Getränkehersteller MEG, der auch in Übach-Palenberg ein großes Kunststoff- und Recyclingswerk hat. Er stellt die Eigenmarken für Lidl und Kaufland her.

Was nach einer Kleinigkeit klingt, zieht viel Entwicklungsarbeit nach sich. „Die Umstellung ist in der Tat mit erheblichem Entwicklungs- und Umsetzungsaufwand verbunden“, sagt ein Sprecher der MEG. Die neuen Verschlüsse müssten schließlich normgerecht, verbraucherfreundlich und gleichzeitig sicher in der Handhabung sein. „Die Entwicklung der Verschlüsse erfolgt zusammen mit Partnerunternehmen, gesteuert über die MEG-Zentrale in Weißenfels.“

Neue Verschlüsse an allen PET-Einwegflaschen von Coca-Cola Deutschland. Foto: Coca-Cola Deutschland

Die feste Verbindung muss zur Flasche mit so wenig Material wie möglich gestaltet werden. Denn selbst, wenn nur wenige Milligramm Gewicht pro Flasche hinzukommen, macht sich das bei einer Stückzahl von mehreren Hunderttausend auf dem Laster bemerkbar. Mehr Gewicht bedeutet mehr Emissionen beim Transport. Und das ist wieder schlecht für die Umwelt. Die Flaschenentwickler müssen also den Spagat schaffen, bei minimalem Materialaufwand dennoch eine feste Verbindung zu schaffen, die auch hält.

Auch muss viel in den Werken auf die neue Herstellung angepasst werden. „Es werden zum Beispiel neue Werkzeuge für die Herstellung der Verschlüsse notwendig und die Abfülllinien in den MEG-Getränkewerken müssen für die Applikation der Verschlüsse angepasst werden“, erklärt ein MEG-Sprecher. „Auch darauf bereitet sich die MEG bereits seit längerem vor.“ Was das finanziell für das Unternehmen bedeutet, dazu äußert sich MEG nicht.