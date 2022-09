Zeugen gesucht : Versuchter Raubüberfall auf Bäckerei in Boscheln

Übach-Palenberg Nach einem versuchten Überfall auf eine Bäckerei im Übach-Palenberger Stadtteil Boscheln, sucht die Polizei jetzt den unbekannten Täter.

Am Mittwochmorgen soll ein bislang unbekannter Täter laut Angaben der Polizei gegen 6 Uhr morgens einen Raubüberfall auf eine Bäckerei an der Roermonder Straße versucht haben. Dort bedrohte er die anwesende Verkäuferin mit einer Schusswaffe und verlangte die Herausgabe von Geld. Nachdem die Frau den Forderungen nicht nachkam, verließ der Räuber den Laden. Dann stieg er als Beifahrer in einem dunkles Auto, der Richtung Alsdorf flüchtete, so die Polizei.