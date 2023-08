Zeugen gesucht : Verfolgt, gebremst, Weg versperrt: Mann bedrängt Autofahrerin in Übach-Palenberg

Die Frau wird von dem Autofahrer verfolgt und unter anderem genötigt, stark zu bremsen (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Übach-Palenberg Ein Mann verfolgt am Freitag in Übach-Palenberg eine Autofahrerin. Er hupt, bremst vor ihr abrupt ab und versperrt ihr den Weg. Wer hat die Vorfälle beobachtet?

Nachdem ein Autofahrer am Freitag in Übach-Palenberg eine Autofahrerin bedrängt hat, sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 9.50 Uhr war eine 28 Jahre alte Frau auf der Rimburger Straße in Übach-Palenberg in Richtung Comeniusstraße gefahren, teilt die Polizei am Montag mit.

Am Kreisverkehr Rimburger Straße/Dammstraße steuerte demnach ein unbekannter Mann mit seinem Wagen mit Dürener Kennzeichen (DN-) hinter ihr aus Richtung Dammstraße/Rathausplatz in den Kreisverkehr. Anschließend sei er ihr nah auffahrend und hupend in Richtung Comeniusstraße gefolgt.

Dann überholte der Mann laut Polizei das Auto der Frau, an einer Fahrbahnverengung machte er eine Vollbremsung. Die 28-Jährige sei so gezwungen worden, ebenfalls stark abzubremsen.

Daraufhin habe der Mann seinen Wagen verlassen und sei auf das Auto der Frau zugegangen, auch sie sei dann ausgestiegen. „Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, während sich der Unbekannten bedrohlich verhielt und die Frau anschrie“, heißt es zum weiteren Verlauf im Polizeibericht.

Beide stiegen den Angaben nach wieder in ihre Autos und fuhren weiter. Doch der Mann ließ immer noch nicht von der Frau ab. An der Maastrichter Straße habe er zwei Männer einsteigen lassen, danach sei er der Frau entgegenfahren und habe ihr, indem er seinen Wagen quer über die Fahrbahn stellte, den Weg versperrt. Die Frau habe über den Parkplatz an der Kirche ausweichen müssen.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Der Mann wird im Polizeibericht so beschrieben: „Der bislang unbekannte Fahrer war zirka 45 bis 50 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß, hatte hellbraune Haare und einen Dreitagebart. Er war von normaler Statur, wirkte deutsch und trug eine graue Kappe, einen dunklen Pullover sowie eine löchrige Jeans oder Arbeitshose.“ Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg (Telefon 02452/920-0) zu wenden. Zeugen haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

(red)