Zeugen gesucht : Trickbetrüger bestielt Senior am offenen Kofferraum

Trickbetrüger bestielt Senior am offenen Kofferraum

Übach-Palenberg Durch einen Trick hat ein unbekannter Mann einem älteren Anwohner aus Übach-Palenberg Geld gestohlen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach Angaben der Polizei wurde ein älterer Anwohner der Thornstraße am 4. April gegen 11 Uhr von einem unbekannten Mann angesprochen. Der Senior stand am geöffneten Kofferraum seines Wagens als er in ein Gespräch verwickelt wurde.